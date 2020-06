Les déclinaisons de l’orgasme féminin

Cet état d’extase suprême, tant convoité, provoque non seulement de nombreux émois dans le corps, le cœur et la tête des personnes qui le vivent, mais il incite également de nombreuses autres à poursuivre leur quête pour l’atteindre. Ne serait-ce que pour y goûter une seule fois ou une autre fois de plus.

Le désir d’atteindre l’orgasme représente sans doute ce que plusieurs croient être la finalité ultime... le bouquet final... d’une relation sexuelle réussie. Et pourtant...

Des variations dignes d’un allegro energico

La définition de l’orgasme est encore assez floue (à elle seule, la revue scientifique Clinical Psychology Review en répertorie pas moins de 26 différentes) et les effets ressentis varient énormément d’une personne à l’autre – et tout autant chez le même individu. Mais malgré tout, plusieurs résultats de recherches s’accordent sur le fait que l’orgasme procure des sensations de plaisir intense et qu’il provoque un état de bien-être sur l’ensemble du corps et ce, qu’il soit obtenu seul ou avec la participation d’un.e partenaire.

Vous comprendrez, avec autant de variations, il est pratiquement impossible de réduire l’orgasme à une seule et même définition. Bravo ! Il est plutôt temps de se libérer de ce fardeau de performance qui ne traîne jamais bien loin derrière, surtout lorsque vous vous retrouvez en pleine séance d’intimité.

À chacun sa symphonie pour bouillonner d’ardeur !

Voici quelques types d’orgasmes répertoriés, certains peu documentés, mais tout de même expérimentés chez plusieurs personnes.