Ma mère a trop de pouvoir sur mon fils

Je suis née dans une famille dysfonctionnelle et je suis l’aînée de trois enfants. Celui du milieu, mon frère, a longtemps servi de porte-voix à ma mère pour régler ses problèmes avec notre père, dont le premier réflexe était la colère. Une fois majeure, ma sœur s’est mariée pour s’éloigner de sa famille et s’en faire une à son goût.

Ma mère, financièrement dépendante de son mari, n’a jamais osé le remettre à sa place. Elle se servait de son fils pour parvenir à ses fins, mais toujours en nous cachant la vérité sur notre père. Quand mon père est décédé il y a cinq ans, ce fils chéri a pris la poudre d’escampette, écœuré d’être la marionnette de notre mère.

Je pensais alors que ma mère allait revenir à de meilleurs sentiments envers ma sœur et moi. Qu’elle allait nous mettre au parfum de ses souffrances et de ses difficultés. Qu’on comprendrait enfin pourquoi elle avait toujours enduré en silence. N’ayant plus sur le dos l’homme qui lui avait gâché l’existence depuis le début de son mariage, j’espérais qu’elle allait enfin reconnaître qu’elle nous avait toujours négligées au profit de son fils. Mais il n’en fut rien.

Pour elle, un homme, ça sera toujours plus important qu’une femme. Ma sœur,m ayant compris la game, a décidé de prendre ses distances de façon définitive. Pas moi. Ma mère a alors jeté son dévolu sur mon fils unique, qui a 20 ans, pour en faire son nouveau garde du corps. Comme elle le gâte beaucoup monétairement, il marche dans ses manigances et s’éloigne de plus en plus de moi. Ça m’attriste. Je ne peux pas lui dire la vérité sur la famille ni sur sa grand-mère, car j’aurais l’impression de trahir le clan. Comment le ramener vers moi ?

Une mère

Pourquoi ne pourriez-vous pas lui dire la vérité sur ce qui a toujours gangrené l’atmosphère familiale ? Il est majeur ce garçon, donc en mesure de comprendre. À moins que son appétit pour l’argent de sa grand-mère ne l’ait totalement corrompu ? Vous trahiriez quel clan, au fait, puisqu’il n’y a pas de clan, mais plutôt des membres séparés d’une même famille ? Si vous souhaitez sincèrement nouer une relation saine avec votre fils, il faut vous montrer le plus sincère possible avec lui.