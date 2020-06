[EN IMAGES] Manifestation contre le racisme et la brutalité policière dans les rues de Montréal

MONTRÉAL – Plusieurs centaines de personnes ont entrepris une marche dans les rues de Montréal en fin de matinée dimanche dans le cadre d’une grande manifestation contre le racisme et la brutalité policière.

Le rassemblement est organisé par la Ligue des Noirs nouvelle génération en collaboration avec d’autres organismes de la communauté noire dans la foulée du vaste mouvement enclenché après la mort, le 25 mai dernier, de George Floyd, à Minneapolis, au Minnesota. L’homme, un Afro-Américain, avait été tué par un policier blanc lors d’une intervention policière.

Les organisateurs de la manifestation de Montréal ont publié l’itinéraire de leur événement samedi soir sur les réseaux sociaux. À 11 h, à partir du lieu de rendez-vous, soit la place Émilie-Gamelin, il est prévu que les manifestants empruntent le boulevard De Maisonneuve vers l’ouest jusqu’à De Bleury, qu’ils marchent ensuite vers le sud sur De Bleury jusqu’à René-Lévesque, pour ensuite aller vers l’ouest au square Dorchester où l’événement prendra fin vers 13 h.

La Ligue des Noirs nouvelle génération mise sur une manifestation pacifique. «Dans l’amour, la paix et le calme», a mentionné l’organisme en publiant son itinéraire.

Entre 10 h et 11 h, plusieurs centaines de participants se sont présentés à la place Émilie-Gamelin, alors que des discours étaient prononcés par divers intervenants.

Les manifestants ont finalement commencé à marcher à 11 h 20, puis se sont arrêtés momentanément à 11 h 30 pour mettre un genou par terre, un symbole de la lutte contre le racisme. La place Émilie-Gamelin étant pleine à craquer, plusieurs centaines de personnes devaient attendre avant de prendre la rue.

Certains ont été vus en train de crier des bêtises aux policiers présents pour assurer la sécurité, notamment ceux qui ne voulaient pas mettre un genou au sol. «Allez-vous perdre votre job pour un genou?», se sont mis à scander des manifestants en anglais.

«Une marche pacifique a débuté dans le centre-ville de Montréal. À partir de la place Émilie-Gamelin, des milliers de personnes se déplacent dans les rues avoisinantes. Nos équipes sont sur place en soutien et pour assurer la sécurité des participants», a écrit le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sur son compte Twitter.

Juste avant 12 h, divergeant de l’itinéraire prévu, les marcheurs étaient rendus à l’intersection du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sherbrooke, se dirigeant vers l’ouest sur Sherbrooke. À 12 h 25, ils tournaient sur De Bleury vers le sud.

Plusieurs personnalités, dont des politiciens, ont décidé de participer à la manifestation. La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, et la ministre fédérale Mélanie Joly, notamment, y étaient.

Mme Anglade a confié à un journaliste de TVA Nouvelles avoir déjà été victime de racisme, alors qu'elle participait à la manifestation contre la discrimination raciale à Montréal.

«Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais quatre fois une minorité: j'étais une femme noire, jeune et francophone», a-t-elle ajouté, en appelant à une mobilisation commune.

«Le message qu'on doit poser, c'est qu'on doit agir ensemble. Ce n'est pas un groupe contre un autre groupe», a-t-elle poursuivi.

Dominique Anglade a par ailleurs reconnu que la discrimination raciale existait toujours au Québec au sein de la police.

«Quand on voit qu'il y a des Noirs qui sont arrêtés quatre fois pour la même raison, quand on voit les Autochtones arrêtés plus souvent seulement pour ce qu'ils sont, à cause de la couleur de leur peau...», a-t-elle énuméré, plaidant pour des gestes concrets.

La ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, a aussi prévu d’y être.

«Il y a encore du chemin à faire au Québec pour assurer l’égalité entre toutes et tous», a-t-elle écrit sur son compte Twitter samedi matin pour confirmer sa présence.

Le directeur du Service de police de la Ville de Montréal, Sylvain Caron, devait aussi y participer, mais l’invitation qu’il avait reçue des organisateurs lui a été retirée samedi.

Anastasia Marcelin, de la Ligue des Noirs nouvelle génération, a expliqué à TVA Nouvelles, quelques minutes avant le début de l’événement dimanche matin, que c’est elle qui avait invité M. Caron et qui l’avait désinvité.

«Toute la nuit, j'ai parlé à des jeunes qui m'ont raconté des histoires d'horreur avec la police», a-t-elle dit pour justifier sa décision de retirer l’invitation à M. Caron.

Anastasia Marcelin a par ailleurs appelé la société québécoise à se concentrer sur les revendications des manifestants plutôt que sur les débordements de dimanche dernier. En faisant référence aux événements de la semaine dernière, elle a insisté pour dire que les casseurs n'avaient rien à voir avec les gens qui étaient venus manifester plus tôt.

Dimanche dernier, une première grande manifestation contre le racisme et la brutalité policière avait eu lieu dans les rues du centre-ville montréalais. Elle s’était déroulée de façon paisible, mais des casseurs avaient fait du grabuge par la suite, vandalisant des immeubles et pillant des commerces.

Témoignages de participants

Alexandre Lamontagne, un jeune homme noir dont l'arrestation dans le Vieux-Montréal avait soulevé la controverse en 2017, s'est réjoui qu'autant de personnes soient mobilisées contre la brutalité policière.

«Je trouve ça fantastique qu'on s'unisse ensemble: Blancs, Noirs, hommes, femmes, vieux, jeunes... Le racisme est une pandémie insupportable. Il faut que ça s'arrête», a lancé celui qui participe à un recours collectif mené par la Ligue des Noirs contre le SPVM.

Sur les ondes de LCN, pour démontrer que la brutalité policière existe toujours, il est revenu sur son arrestation, qui avait été filmée par des caméras de surveillance.

«Je marchais dans le Vieux-Montréal. J'étais à jeun. Ils m'ont demandé d'une voix agressive si j'étais correct. Ils ont fini par se mettre sur moi. Ils ont mis un genou sur ma nuque. Ils ont essayé de faire un rapport pour que j'aie un casier judiciaire, je suis allé en cour et j'ai gagné», s'est-il remémoré.

«Si on a un enfant un jour, il sera métis. Je n'ai pas envie que mes enfants soient discriminés», dit Ruben, 31 ans, tenant sa femme par la main. «Je n'ai pas envie de dire à mes [futurs] enfants qu'ils doivent en faire plus que les autres pour réussir, qu'ils doivent avoir peur de la police», dit-elle.

«Je suis née ici et j'ai grandi ici [...]. Chaque fois qu'on me demande “d'où tu viens?”, je n'ai pas l'impression de faire partie de la communauté québécoise», témoigne Jhostia Francisque, 41 ans. «Je ne peux pas croire qu'on est en 2020 [...]. Il est temps que ça change», abonde dans le même sens Jennifer Da Costa, 37 ans.

«C'est vraiment ridicule, ce qui se passe aux États-Unis», dit Frédérique Joyal, 15 ans. «Ça ne devrait pas se passer comme ça.» Elle est venue manifester avec sa sœur Florence Joyal, 17 ans. «On reconnaît qu'il y a beaucoup d'injustices entre les couleurs», dit celle-ci.

Arianne Paredes, 25 ans, a raconté avoir elle-même subi du profilage racial, alors qu'elle conduisait la Camaro de son père. Les agents l'ont interpellée pour savoir d'où venait la voiture. Elle est convaincue que cela ne serait pas arrivé si elle avait été blanche. «Je suis ici parce que Legault nie qu'il y a du racisme systémique. Cette manif sert à ouvrir les yeux [des gens].»

«Je suis là pour mes frères et sœurs aux États-Unis. Et parce que je vais probablement connaître [le racisme] dans ma vie», a dit pour sa part Sherley Clermont, 21 ans.

«Ce n'est pas normal qu'il y ait encore des inégalités [...]. On doit les appuyer [les victimes de racisme]», dit Roxane LaRouche, 23 ans. Elle est venue manifester avec ses amies, qui ont toutes grandi sur la Rive-Sud de la région de Montréal, dans une banlieue où elles ne pouvaient pas être confrontées à ce problème ou en être des témoins. «[Ce qui se passe aux États-Unis] nous fait prendre conscience de cette cause-là», abonde de son côté Adèle Major, 24 ans.

«Chaque fois que j'entre dans un commerce, j'ai peur à cause de la couleur de ma peau. [...] Partout, j'ai toujours peur», dit Ritchy César, 21 ans.

Slogans et discours entendus:

«Nous ne pouvons pas respirer. Nous devons apprendre à vivre ensemble.»

«Je suis ici pour crier mon désarroi. J’ai dû fuir au Québec pour rester en vie. Mon message s'adresse aux premiers ministres des provinces et du Canada. Cette foule colorée est l'expression de l'amour. Plus jamais de silence blanc. Je suis un professionnel de la santé. Je suis noir, je suis homme, j'ai été discriminé pour cela. Combattez quand vous êtes en vie, pas quand vous êtes morts. Inscrivez-vous à angesgardiens. I can't breathe.»

«Quatre cents ans d'esclavage, les choses doivent changer. On est plus capables. Quelle différence il y a entre moi et un Blanc? Quelle différence? Le combat, c'est pour toi, femme blanche, pour toi, femme noire. On n’en peut plus. ON N’EN PEUT PLUS. Ce sont les riches qui nous étouffent. Les riches, c'est qui? C'est le gouvernement. Qui donne le pouvoir aux gouvernements? C'est nous. Il faut que ça change. Le Québec appartient aussi aux Autochtones. Le Québec appartient aussi aux immigrants, les Noirs, les latinos. La dernière marche, ce n'était qu'un avertissement. Aujourd'hui, ça casse.»

«Les organisateurs ont pris beaucoup de temps, si on veut que notre message traverse les frontières, il faut que ça se passe dans la paix. C'est une manifestation de paix. Pas de casse.»

«Ce ne sont pas les policiers, nos ennemis, c'est le système.» - Anastasia Marcelin, organisatrice.

Vus comme des agresseurs, les policiers ne sont pas les bienvenus au rassemblement contre le racisme

La Ligue des Noirs nouvelle génération en a surpris plusieurs en retirant l’invitation qu’elle avait faite au directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Sylvain Caron, à participer au rassemblement contre le racisme prévu aujourd’hui à Montréal.

Pour la criminaliste Marie-Livia Beaugé, qui prend part au mouvement, le rassemblement se veut un «safe space» où «les agresseurs» [policiers] ne sont pas les bienvenus.

«Imaginez-vous une victime d’agression sexuelle, à qui l’on dit: “Ton agresseur veut te dire quelque chose.” Cette victime, ainsi que d’autres victimes, sont dans un safe space [un espace sécuritaire], puis on lui impose d’être à côté de son agresseur», a expliqué Me Beaugé en entrevue sur les ondes de LCN, en matinée, avant le début de la manifestation.

«Hier, avant-hier, il y a encore des jeunes, des personnes qui se font attaquer par des policiers. La Ligue des Noirs nouvelle génération a pris cela en compte dans son message», a ajouté la criminaliste.

À Montréal, les Noirs ont quatre fois plus de risques de se faire arrêter que les Blancs, alors qu’ils représentent moins de 3% de la population canadienne.

Par ailleurs, les Noirs représentent 9% de la population carcérale, une surreprésentation due notamment au profilage racial, a expliqué Me Marie-Livia Beaugé.

«C’est sûr que de venir et de tendre la main, c’est un très, très beau geste, mais on préférerait qu’ils participent à changer leurs procédures dans leurs interpellations. Le jour où tout sera réglé, c’est notre rêve de voir les policiers et la population un à côté de l’autre», a-t-elle détaillé.

Elle souhaite par ailleurs que les Noirs puissent prendre part à la nouvelle politique concernant les interpellations policières qui doit être déposée en juillet.

S’ils ne sont pas invités, consultés, malgré la bonne volonté, les risques de se tromper sont réels.

«Si les procédures sont écrites par des personnes privilégiées qui ne vivent pas dans la réalité des personnes de nos communautés, c’est sûr qu’il y aura des erreurs, même si ce n’est pas intentionnel. La police a tendu la main, on est très contents, maintenant on veut voir cette collaboration dans des actions concrètes», a-t-elle dit.