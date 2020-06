Quoi regarder à la télé dimanche?

MONTRÉAL | Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 7 juin.

La grande librairie

Pour ce spécial «polars», François Busnel propose une «master class» avec John Le Carré, l'un des plus grands auteurs contemporains de romans d'espionnage. L'animateur accueille également sur son plateau Joël Dicker, l'avocate et romancière Hannelore Cayre, le chef de la Brigade de recherche et d’intervention de Paris, Christophe Molmy, ainsi que Joseph Incardona.

Dimanche, 10h, TV5

Téléthon Opération Enfant Soleil

En raison de la pandémie, cette édition sera présentée dans une formule réinventée, et sans public. La diffusion se fera en alternance sur Facebook et à TVA. Une trentaine d’artistes devraient y participer, car le but est toujours de ramasser le plus d’argent possible pour les enfants malades du Québec.

Dimanche, 12h30 et 18h30, TVA.

Frissons I, II et III

Soirée d’horreur avec la diffusion des trois premiers volets de la série Frissons (Scream), de Wes Craven. Cette franchise a marqué un tournant pour le genre horreur, en créant un mélange des styles et en ayant surtout un recul amusé, à la limite de la satire, sur le sujet.

Dimanche, 17h35, Cinépop.

Union Philadelphie c. Impact Montréal

Le 12 août 2017, l'Impact de Montréal a remporté un match important face à l'Union de Philadelphie, avec une victoire de 3-0. Le Québécois Samuel Piette faisait, ce soir-là, des débuts flamboyants au sein de la formation montréalaise.

Dimanche, 19h, TVA Sports.

Sitcom

Dans ce premier film du réalisateur François Ozon, l’existence paisible et rangée d’une famille bourgeoise va être complètement bouleversée par l’arrivée d’un mignon rat blanc que le père ramène à la maison. Au contact de ce petit animal, les plus bas instincts de chacun des membres de la famille vont se révéler.

Dimanche, 20h, Studio Canal.

Denis Drolet

Première partie du quatrième spectacle des Denis Drolet, En attendant le beau temps. Spécialiste de l’absurde, le duo nous livre ses observations forcément décalées sur la société actuelle.

Dimanche, 21h, ICI Radio-Canada Télé.

Expat

L'animateur et globe-trotteur Jean-Michel Péloquin se retrouve en Asie pour rencontrer trois expatriés aux histoires émouvantes. On va faire la connaissance de Vanessa Schwarz, maître plongeuse en Thaïlande, d'Ariane Desgagnés-Leclerc, comédienne-animatrice à Séoul, et de Sylvain Gagnon, jazzman à Hong Kong.

Dimanche, 21h, CASA.