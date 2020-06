Un premier choix crucial pour les Blue Jays

Déjà bien nantis avec les espoirs Vladimir Guerrero fils, Bo Bichette et Cavan Biggio, les Blue Jays de Toronto ont l’occasion d’ajouter un autre élément important à leur formation en vue des prochaines années puisqu’ils détiennent le cinquième choix au total lors du repêchage du baseball majeur, mercredi.

«Avec le cinquième choix cette année, nous nous concentrerons beaucoup sur les trois ou quatre joueurs qui, selon nous, pourraient bien cadrer avec notre équipe, a vaguement expliqué le président des Blue Jays, Mark Shapiro, sur le site web du club torontois. Les recruteurs et les superviseurs prendront en charge le repêchage et nous aideront à bâtir l'équipe dans le but que les Blue Jays fassent partie de la course au championnat.»

Jamais, depuis 1997, soit il y a 23 ans, les Jays n'ont profité d’un aussi bon choix au repêchage. Ils s'en étaient alors servis pour sélectionner le voltigeur Vernon Wells, qui aura disputé 1393 matchs avec l’équipe de Toronto.

Pour 2020, les Blue Jays pourraient justement être tentés d’ajouter un joueur de champ extérieur. Le jeune Zac Veen, qui est âgé de seulement 18 ans, pourrait être l’heureux élu. Ce produit de l’école secondaire Spruce Creek, en Floride, risque toutefois d’avoir besoin d’un certain temps avant d’atteindre le baseball majeur. Austin Martin, de l’université Vanderbilt, serait peut-être un choix plus judicieux à court terme.

Du renfort au monticule?

Chez les lanceurs, Toronto possède déjà plusieurs bons espoirs, mais un club de baseball, dit-on, n’a jamais suffisamment de bons bras. Nate Pearson est probablement le plus prometteur chez les Jays, mais deux autres droitiers de l’organisation, Simeon Woods-Richardson et Alek Manoah, laissent imaginer de belles carrières.

Le moment est peut-être venu de miser sur un gaucher. À ce niveau, Asa Lacy fait partie des meilleurs joueurs disponibles au repêchage, mais l’artilleur de l’université A&M du Texas risque d’avoir déjà trouvé preneur quand ce sera au tour des Jays de faire connaître leur choix. Reid Detmers, de l’université de Louisville, demeure une autre option.

Sept espoirs de premier plan en vue du repêchage: