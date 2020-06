C’est la durée du silence que les manifestants ont observé dimanche en hommage à George Floyd devant l’assemblée nationale à Québec et dans plusieurs capitales ailleurs dans le monde:

À Rome, à Madrid, à Londres et bien évidemment aux Etats-Unis où la crise persiste.

L’ancien secrétaire d’état de Georges W. Bush, Colin Powell un républicain en a profité pour fustiger le président actuel sur sa piètre gestion des récents événements.

8 minutes 46 secondes, c’est le temps qu’il a fallu à George Floyd pour mourir asphyxié sous le poids du policier Chauvin qui maintenait le genou sur son cou.

L’image du visage dur et fermé de ce policier qui est demeuré sourd à ses appels au secours aura déclenché une vague de protestations comme on n’en n’avait pas vu depuis des années.

Cette violence policière insoutenable a ravivé une rage qui couvait comme la lave sous un volcan.

Ce dimanche, à travers le Québec on est arrivé à tenir des manifestations qui se sont déroulées dans le calme.

Somme toute, les manifestants et les organisateurs sont parvenus à faire passer leur message.

Un message fort contre le racisme et la brutalité policière, porté par une marée humaine en un cortège pacifique.

Genou au sol et poing levé en scandant «Black lives matter». « La vie des noirs compte».

On a livré des discours chargés d’émotion dénonçant le racisme et le profilage racial dont les noirs, les autochtones et les différentes minorités ethniques font encore l’objet en 2020.

Toute cette mobilisation soulève un vent de changement.

À Minneapolis, 13 jours après cet événement tragique on a posé un geste concret. Les conseillers municipaux ont voté pour le démantèlement de leur service policier et la création d’un système communautaire de sécurité publique. Difficile de dire si cela se fera comme tel mais chose certaine, le service de police de cette ville devra être réformé.

On apprend qu’ici aussi au Québec, des comités de travail vont s’atteler à la tâche afin de moderniser la police. Les budgets, la formation des policiers et le lien de confiance avec la population sont au programme.

Exit le coronavirus!

De voir autant de gens rassemblés, comment ne pas avoir une bonne pensée pour le Docteur Horacio Arruda qui a dû frôler la syncope à la vue de cette foule faisant fi de toute mesure de distanciation physique.

Comment participer à une manif en temps de pandémi ?

Voilà une question sur laquelle la santé publique devra se pencher.