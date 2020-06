À vos canettes: c'est le retour de la consigne!

TROIS-RIVIÈRES – Les dépanneurs et les épiceries ont recommencé à prendre les canettes et les bouteilles vides, lundi, à l’extérieur de la grande région de Montréal.

Visiblement, la population avait hâte que ce service reprenne.

À Trois-Rivières, les files d'attente se sont allongées devant les détaillants. Les consommateurs ont rempli leurs paniers dès la matinée pour vider leur réserve de consignes.

Des milliers de dollars en investissement

La majorité des commerçants a opté pour des abris temporaires dans les stationnements. D'autres ont choisi de créer des locaux distincts avec une entrée indépendante pour la collecte.

«On a investi des milliers de dollars pour déplacer les installations. On a dû payer un électricien pour déplacer les gobeuses pour la récupération de canettes. On a également déplacé des étagères et installé des structures comme des séparateurs en plexiglas pour les employés», explique le propriétaire du IGA Des Chenaux Famille Paquette, Francis Desrochers.

Dans cette épicerie, un seul client à la fois peut entrer pour venir porter ses canettes et ses bouteilles vides. Les installations sont ensuite désinfectées.

Trop tôt?

Pour le Conseil canadien du commerce de détail, cette décision de Québec arrive trop tôt. L'association – qui représente notamment les chaînes Métro, Sobeys et Loblaw – considère que la reprise du service ajoute un poids supplémentaire sur les détaillants, qui tentent toujours d'éviter la contamination entre leurs murs.

«Alors que la pandémie continue, pour nous ce n'était pas une priorité. On comprend l'envie des Québécois de se débarrasser de leurs contenants et on a saisi la pression de l'industrie brassicole, mais pour nous ce n'est pas simple», explique le président de l’association, Marc Fortin.

«Des membres ont déboursé plus de 200 000$ en abris temporaire! Ce n'est pas rien! Puis, on doit embaucher du personnel, déplacer les contenants jusqu'à l'arrière des bâtisses pour les entreprises qui vont collecter le tout. Les détaillants sont inquiets», a-t-il poursuivi pour dénoncer la reprise du service.