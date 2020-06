COVID-19 : 454 nouveaux cas et 32 nouveaux décès au pays

Le nombre de cas de COVID-19 et de décès dus à la maladie continue d’augmenter au Canada, mais la progression tend à ralentir un peu partout au pays.

Au total, 96 153 cas étaient confirmés lundi après-midi au pays, de même que 7832 décès. C’est 454 nouveaux cas de plus par rapport aux données disponibles dimanche et 32 nouveaux décès de plus.

Les chiffres pour le Canada sont toujours principalement tributaires de la situation en Ontario et au Québec, les deux provinces où la maladie a le plus frappé.

En Ontario, lundi, 243 nouveaux cas ont été rapportés, pour un total de 30 860 depuis le début de la pandémie. Il s’agit du plus petit nombre de nouveaux cas pour une journée en Ontario depuis la fin mars. Du côté des décès, en Ontario toujours, leur nombre a augmenté de 24, lundi, par rapport à la veille.

Au Québec, 198 cas supplémentaires ont été annoncés, lundi, de même que six nouveaux décès, ce qui porte le total à 4984 décès et 53 047 personnes infectées dans la province.

Dans l’est du pays, la situation est restée stable, lundi, de même qu’au Manitoba, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, alors qu’une légère augmentation a été observée en Saskatchewan (quatre nouveaux cas et deux nouveaux décès). L’Alberta et la Colombie-Britannique n’avaient pas encore publié leurs données en fin d’après-midi, lundi, heure du Québec.

La situation au Canada:

Québec: 53 047 cas (4984 décès)

Ontario: 30 860 cas (2450 décès)

Alberta (données datant de samedi): 7138 cas (146 décès)

Colombie-Britannique (données datant de vendredi): 2632 cas (167 décès)

Nouvelle-Écosse: 1059 cas (61 décès)

Saskatchewan: 654 cas (13 décès)

Manitoba: 300 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 146 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 96 153 (7832 décès)