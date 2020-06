Guérie de la COVID-19: elle fête son 100e anniversaire

TROIS-RIVIÈRES | Une femme de Trois-Rivières qui a survécu à la COVID-19 vient de célébrer son 100e anniversaire.

Jeanne Hébert a pu souligner sa fête jeudi avec ses proches.

Elle avait quitté l'unité COVID du CHSLD Cooke au mois de mai et n’avait éprouvé aucun symptôme durant sa quarantaine. Le personnel avait fait une haie d’honneur dans le corridor pour souligner sa guérison.

«Elle a toujours eu une très bonne santé. Lorsqu'on nous a dit qu'elle était asymptomatique, on s'est dit: "espérons que ça reste comme ça". Après un certain temps, on s'est dit : "ça, c'est Jeanne ! Elle va passer au travers"» raconte son fils, Serge Paquin.

Jeanne Hébert est née le 4 juin 1920 alors que le Québec sortait de la troisième vague de la grippe espagnole, une pandémie qui a entraîné la mort de plus de 55 000 Canadiens. Malgré son âge vénérable, Jeanne Hébert n'est pas la seule à avoir passé au travers la COVID-19 sans aucun symptôme. Yvette Lafontaine, une résidente du Pavillon Rigaud, à Trois-Rivières, a été positive pendant plus d'un mois.

«J’étais surprise lorsqu’on m'a dit que j'étais positive. Il y en a qui en meurt, d'autres qui sont hospitalisés. Pis moi, on dirait que je suis dans un autre monde. Je suis chanceuse», raconte-t-elle.

La dame de 96 ans, qui a exercé le métier d'infirmière, est consciente d'avoir déjoué les statistiques. En Mauricie et au Centre-du-Québec, 72% des personnes décédées de la COVID-19 avaient plus de 80 ans. Dans la région, cinq centenaires ont contracté le coronavirus. Sur ce nombre, quatre sont rétablis, un seul n'a pas survécu.