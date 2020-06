Jardins du Haut Saint-Laurent: deux autres décès liés à la COVID-19 en CHSLD

Le plus récent bilan fait état de deux autres décès au CHSLD Jardins du Haut Saint-Laurent, pour un total de 19 morts en moins de trois semaines.

Quatre usagers et un employé de plus sont également infectés, pour un total de 128 cas dans cet établissement situé à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a aussi confirmé 14 nouveaux cas positifs sur le territoire.

Les 14 nouveaux cas se retrouvent tous dans les foyers d’éclosion des CHSLD connus. Ceci porte le total à 1707 personnes infectées et 143 décès.

Outre les cinq cas aux Jardins du Haut Saint-Laurent, quatre cas ont été dépistés au CHSLD Le Faubourg et cinq au CHSLD Hôpital général de Québec.

Dans les hôpitaux désignés de la région, on compte actuellement 25 hospitalisations.

Le Jeffery Hale est toujours le milieu d’hébergement avec le plus grand nombre de décès dans la région depuis le début de la pandémie, soit 40. Le CHSLD Hôpital général de Québec vient au second rang avec 25 décès, suivi par le CHSLD Jardins du Haut Saint-Laurent avec 19 morts et le CHSLD Paul-Triquet, avec 15 morts.