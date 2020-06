Journée mondiale de l’océan

Photo courtoisie

L'ONU célèbre la Journée mondiale des océans (JMO) le 8 juin de chaque année. De nombreux pays ont célébré cette journée spéciale depuis 1992, à la suite de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, qui s'est tenue à Rio de Janeiro. Cette journée est l'occasion de sensibiliser le monde aux avantages que l'humanité tire de l'océan et à notre devoir individuel et collectif d'utiliser ses ressources de manière durable. Les générations futures dépendront également de l'océan pour leurs moyens de subsistance »Le thème de la JMO 2020 est: « L'innovation pour un océan durable ».

Tous les chantiers du Groupe Atwill-Morin, à Québec et ailleurs, ont repris efficacement dans le respect des nouvelles règles de santé/sécurité et de distanciation sociale. Le président, Matthew Atwill-Morin, s’est réjoui du retour, en bonne santé, de ses 1 000 employés (sur 200 chantiers) qui démontrent une exemplaire faculté d’adaptation aux nouvelles mesures de sécurité édictées par la Santé publique, en marge de la CoVID-19. Malgré cette pandémie, les frères Mark, Jonathan et Matthew Atwill-Morin attaquent la deuxième demie de 2020 forts d’une croissance de 30 % en 2019, et d’un volume d’affaires annuel de 140M $. Le Groupe Atwill-Morin, qui a pignon sur rue à St-Augustin-de-Desmaures, est très actif à Québec avec la restauration d’immeubles patrimoniaux et de sites historiques tels Fort Lévis, de plusieurs bâtiments du Vieux-Québec et du Château Frontenac. Sur la photo, de gauche à droite, les frères Mark, Jonathan et Matthew Atwill-Morin.

Sous haute surveillance

En souvenir, le 8 juin 2018. Début du sommet annuel du G7 qui se tient au Manoir Richelieu, de La Malbaie, dans la région de Charlevoix. Le premier ministre Justin Trudeau accueille les dirigeants du G7 pour un sommet de deux jours qui s’ouvre sur fond de vives tensions entre le président américain Donald Trump et les leaders européens.

Anniversaires

P-Michel Bouchard (photo), PDG du Centre des congrès de Québec...Alexandre Despatie, plongeur, médaillé olympique et triple champion du monde à la plate-forme de 3 mètres, 35 ans...Louise De Angelis, propriétaire du Resto-Pub L’Immédia, 68 ans...André Matte, président du club de golf de Lévis...Maxim Gaudette, comédien et acteur québécois, 46 ans...Cindy Cinnamon, de Québec, 47 ans...Le cardinal Marc Ouellet, 76 ans.

Disparus

Le 8 juin 2018. Anthony Bourdain (photo), 61 ans, chef cuisinier américain devenu mondialement célèbre grâce à son émission de télévision culinaire Parts Unknown sur la gastronomie des quatre coins du monde...2018. Maria Esther Bueno, 78 ans, championne de tennis brésilienne, lauréate de 19 titres de Grand Chelem, dont 7 en simple...2017. Ernesto «Tito» Puentes, 88 ans, chef d’orchestre et trompettiste virtuose cubain...2015. Marie-Louise Carven-Grog, 105 ans, (Carmen de Tommaso) couturière française, fondatrice de la Maison Carven...2013. Robert Gallimard, 87 ans éditeur littéraire français...2012. Frank Cady, 96 ans, acteur américain (Sam Drucker) dans la série Les Arpents verts...2011 Franck Fernandel, 75 ans, acteur et chanteur français...2009. Sheila Finestone, 82 ans, ancienne députée et sénatrice libérale...2007. Tony Roman, 64 ans, producteur et ancien chanteur québécois...2004. Mack Jones, 65 ans, joueur de baseball avec les Expos de 1969 à 1971.