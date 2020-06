La brève aventure de la Machine

L’aventure aura été brève, mais intense. Pendant deux petites saisons, en 1991 et 1992, Montréal a vibré au rythme de la Machine. Cette incursion dans la Ligue mondiale de football américain est survenue à une époque pas si lointaine où la métropole rêvait d’une franchise de la NFL.

Aujourd’hui, l’idée d’une équipe du circuit Goodell à Montréal paraît ludique. Pourtant, en janvier 1990, le commissaire de l’époque, Paul Tagliabue, annonçait que la ville ferait partie du nouveau circuit printanier et qu’elle serait même considérée dans le cadre d’une éventuelle expansion de la NFL.

Deux ans plus tôt, un groupe mené par Gerry Snider, Ron Wilson et Jacques Francoeur menait le projet de front, lors d’une rencontre des propriétaires d’équipes de la NFL à Palm Springs, en Floride.

« Snider avait été le seul qui était invité, nous n’avions pas de coupon », rigole aujourd’hui Roger Doré, qui accompagnait le trio à titre de directeur des promotions pour la brasserie Labatt et qui est par la suite devenu président de la Machine.

« On s’est mis à parler en français entre nous et des gens de la ligue nous ont pris pour des Européens. Ils nous ont laissés passer. Il fallait du front pas mal ! On a rencontré plein de gens, on a fait du démarchage et quand la NFL a décidé d’agrandir son territoire en dehors des États-Unis avec une nouvelle ligue printanière, on a été considéré », renchérit-il au sujet de la concession qui valait une quinzaine de millions.

Débuts prometteurs

Le nouveau circuit comptait 10 équipes, avec une division européenne (Barcelone, Francfort et Londres) et deux divisions nord-américaines (Montréal, New York/New Jersey, Orlando, Raleigh-Durham, Birmingham, Sacramento, San Antonio).

Photo courtoisie, Pablo Durant

Assez rapidement, Roger Doré est devenu le capitaine du navire quand les autres partenaires se sont retirés du projet. Labatt ne voulait pas gérer une équipe de football et il a choisi de quitter son emploi stable pour se lancer tête première dans la Machine.

« Je me rappelle encore qu’après la première conférence de presse en décembre, je me faisais traiter de tous les noms. Je lâchais quelque chose de solide pour partir dans l’inconnu.

« Cent jours plus tard, c’était notre match d’ouverture (le 1er avril 1990) à Montréal et on jouait devant 53 000 personnes au stade olympique. On a dû tout partir de zéro, on n’avait même pas de boutique de souvenirs et, dès la première demie, on avait vendu tous les produits dérivés qu’on avait prévu vendre en une saison. Ce n’était quand même pas banal », raconte celui qui avait aussi été journaliste sportif dans les années 1970.

Une fin hâtive

Si les succès ont été fracassants au départ, ils ont néanmoins été de courte durée. L’équipe dirigée par Jacques Dussault avait présenté une fiche respectable de 4-6 à sa première saison, mais à la deuxième campagne, le rendement a chuté à 2-8.

À peu près partout dans la ligue, les assistances laissaient à désirer. Montréal avait obtenu le World Bowl, mais les billets ne se vendaient pas et l’organisation avait été contrainte d’en donner 40 000.

Photo courtoisie, Andre Viau

La ligue a vite cessé ses activités et est revenue plus tard sous le nom de NFL Europe, sans ses marchés nord-

américains. La Machine est donc partie aussi vite qu’elle est venue.

« Tout le monde aurait voulu continuer, mais ça ne levait pas du tout aux États-Unis. On a étiré l’élastique autant qu’on a pu le faire. On a quand même réussi à démontrer que Montréal avait de l’appétit pour le football. Selon moi, la Machine a été à l’origine du retour des Alouettes (en 1996). On aura toujours la satisfaction d’avoir tout essayé», conclut Roger Doré.

Grâce à Hershel Walker...

Dans le monde du sport professionnel, l’échange de Hershel Walker est considéré comme l’un des pires de l’histoire. Par un drôle de concours de circonstances, ce troc a servi la cause de Montréal dans sa quête pour une franchise de la Ligue mondiale.

Le 12 octobre 1989, les Vikings du Minnesota payaient un prix gargantuesque pour mettre la main sur le porteur de ballon étoile des Cowboys de Dallas. En retour, ils cédaient quatre joueurs, mais surtout, leurs choix de première, deuxième et sixième ronde en 1990, leurs choix de première et deuxième ronde en 1991, ainsi que leurs trois premiers choix en 1992.

Les Cowboys ont ainsi érigé une dynastie et remporté trois fois le Super Bowl dans les années 1990, tandis que

Walker n’a joué que trois saisons à Minneapolis.

Le lien avec la Machine dans tout ça ? Mike Lynn, qui était le président de la Ligue mondiale, avait auparavant été le directeur général des Vikings, qui avait effectué ladite transaction. C’est lui que Roger Doré a dû convaincre qu’il avait tout pour diriger la nouvelle franchise à Montréal. « Mes connaissances de football étaient limitées, mais en prenant mon vol, j’avais parlé avec quelqu’un qui me demandait ce que j’allais faire au Minnesota. Je lui avais dit que je rencontrais Mike Lynn, et il m’avait raconté tout à propos de l’échange Hershel Walker.

« Quand j’ai rencontré M. Lynn, il n’était pas convaincu de mes compétences en football. Tout bonnement, je lui avais lancé : Et vous ? Vous venez d’échanger la moitié de votre club pour Hershel Walker ! Disons qu’il en avait perdu son dentier ! Il a dû apprécier mon audace parce qu’il a ensuite accepté. Quand tu veux quelque chose, tu dois tout faire pour l’avoir », rigole M. Doré.

Dans la cour des grands

Expérience ou pas, Roger Doré s’est vite retrouvé parmi les bonzes du football, notamment Dan Rooney, qui était le propriétaire des Steelers de Pittsburgh et qui était impliqué dans la fondation de la Ligue mondiale.

« La première fois que tu t’assois à la même table que lui, ça fait drôle. Je me souviens que l’une des choses qu’il m’a dites, c’est ‘‘quand tu gagnes, fête ça fort parce que ça ne dure pas longtemps’’. Il a eu bien raison, mais je ne garde pas de mauvais souvenirs de la Machine. »