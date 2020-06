La Coupe Vanier est annulée

L’organisme U SPORTS, qui régit le sport universitaire au Canada, a annoncé lundi l’annulation de ses six championnats nationaux qui devaient avoir lieu à l’automne, dont la Coupe Vanier, en raison de la pandémie de la COVID-19.

La Coupe Vanier est décernée chaque année à la meilleure équipe de football universitaire du pays. Lors de la plus récente édition, le 23 novembre dernier, les Carabins de l’Université de Montréal avaient baissé pavillon devant les Dinos de l’Université de Calgary, au Stade Telus de Québec.

Les demi-finales nationales menant à la Coupe Vanier, c’est-à-dire la Coupe Mitchell et la Coupe Uteck, sont également annulées. Les autres championnats qui sont touchés par cette décision de U SPORTS sont ceux du hockey sur gazon féminin, du rugby féminin et du cross-country masculin et féminin.

Cette décision entraînera également des modifications au niveau du programme des bourses d’études.

«U SPORTS a travaillé dur avec les quatre conférences, nos 56 établissements membres et des experts médicaux afin d’examiner la faisabilité de présenter nos championnats nationaux d’automne cette saison, a déclaré Lisette Johnson-Stapley, chef du Sport de U SPORTS, par voie de communiqué. Tenant compte des réalités académiques du sport universitaire, nous sommes arrivés là où nous devions prendre une décision difficile.»