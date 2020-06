Le Grand Défi Pierre Lavoie nouveau genre

Pierre Lavoie a toujours été un grand représentant de l’activité physique au Québec. En ces temps de COVID-19, le cofondateur du Grand Défi invite ses concitoyens à adopter ce médicament temporaire et à bouger une fois de plus avec lui.

C’est dans cette optique que sera lancé le 1 000 000 de KM Ensemble du Grand Défi Pierre Lavoie, qui permettra aux marcheurs, coureurs, cyclistes et nageurs du Québec de s’unir virtuellement, le temps du week-end du 19 au 21 juin.

«On lance une application mobile qui va être très simple. On peut le faire individuellement en rentrant nos kilomètres personnels et ils vont s’accumuler pour atteindre un million de kilomètres d’ici le dimanche soir [le 21 juin]. C’est le défi qu’on lance aux Québécois», a mentionné M. Lavoie en entrevue téléphonique, lundi matin.

Il faut dire que les organisateurs du Grand Défi ont dû trouver une alternative afin de continuer à jouer un rôle important dans la promotion de l’activité physique, une tâche dont ils s’acquittent depuis maintenant 12 ans.

«On s’est dit qu’on ne pouvait pas le faire ensemble, mais qu’on pouvait le faire à distance ensemble. C’est l’application qui va nous permettre ça, comme Zoom permet de faire continuer les entreprises», a rappelé le natif du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

M. Lavoie confie d’ailleurs que ce nouveau défi attire déjà les Québécois à travers le monde. Des diasporas de la Belle Province à Zurich, à Val d’Isère et en Californie ont confirmé que des groupes se mobiliseraient pour faire leur part. En tout, 34 délégations dans 18 pays participeront à ce million de kilomètres, et c’est sans compter l’apport des habitants de la province.

Pour la science

Toujours avare de défis, M. Lavoie pédalera lui aussi sur une distance de 500 à 600 km en trois jours. Son but : parcourir la distance entre le Saguenay et Montréal dans ce qu’on peut qualifier de véritable pèlerinage scientifique.

«Les gens sont réceptifs ; ils entendent la science depuis trois mois. C’est une belle occasion de passer ces messages-là. [...] C’est comme une croisade pour les entendre. “Qu’est-ce que tu as à nous dire, toi, Martin Juneau? Paul Poirier, tu as quoi à dire? Et Jean-Pierre Després, tu as quoi à nous dire?”», a-t-il poursuivi, lui qui considère le «Bouger plus, mangez mieux» comme le meilleur médicament du monde.

«En attendant qu’on trouve le vaccin, un jour, on peut prendre le contrôle de la situation, a rappelé l’homme de 56 ans. Le contrôle qu’on a depuis le 13 mars, c’est qu’on peut se mettre en forme et améliorer notre système immunitaire. C’est une sorte de médicament temporaire en attendant qu’on trouve la molécule qui réglera le problème à jamais.»

On sait que plusieurs grandes entreprises telles que Saputo et Desjardins rejoindront le mouvement, tout comme des écoles. La commission scolaire Marguerite-Bourgeoys s’est d’ailleurs engagée à faire bouger ses 12 000 employés et ses 75 000 élèves en juin.

M. Lavoie croit également qu’on pourra commencer à penser à la tenue d’événements «en vrai» à l’automne, grâce à tous les outils qui facilitent la distanciation sociale. «Je dis aux gens de venir faire du vélo dans ma région des Laurentides. Quand tu fais le tour de la région au complet, ça donne 1000 km de piste cyclable avec six pieds de chaque côté. J’ai calculé, et on pourrait accueillir 450 000 cyclistes en respectant la distanciation.»

Bref, le Québec propose une tonne d’espace et rien n’empêche les gens de se lancer des défis, et ce, grâce à la technologie.