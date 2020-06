Le Rideau Vert s’indigne!

8 juin 2020 – En ces temps difficiles de pandémie, le Théâtre du Rideau Vert se voit doublement affligé. Non seulement il est coupé de son public, mais il vient de recevoir une mauvaise nouvelle qui assombrit son avenir.

Le Conseil des arts du Canada vient de lui refuser encore une fois une subvention d’aide au fonctionnement. C’est donc dire qu’il reçoit zéro dollar. Ces subsides auraient pu apporter un soutien essentiel à notre Théâtre, le seul de son importance à subir ce désaveu de la part du CAC. En effet, depuis 2009 le Rideau Vert se voit systématiquement privé de cet apport financier.

N’obtenant plus le statut d’institution auprès du gouvernement fédéral, il n’a donc plus accès au programme d’aide au fonctionnement et il n’est plus évalué au même titre que les autres institutions théâtrales du Québec. Pourtant, en tant que plus ancien théâtre professionnel d’expression francophone au Canada, le Rideau Vert est respecté de tous.

Notre Théâtre a toujours fait l’objet d’une notoriété enviable et a démontré sa capacité de réaliser son mandat en présentant du théâtre ouvert, offert à tous et toutes. Le TRV joue son rôle de façon exemplaire dans la communauté, il affiche une excellente santé financière et sa gouvernance veille au grain de façon tout aussi exemplaire. Appuyée par de nombreux artistes, abonnés, donateurs et partenaires, notre grande institution culturelle mérite d’être appuyée par toutes les instances qui soutiennent les arts vivants.

Des artistes de renom y présentent régulièrement des projets. Des metteurs en scène et des acteurs chevronnés, de même que des jeunes créateurs et interprètes y travaillent dans d’excellentes conditions. Le public s’y presse assidûment. Notre Théâtre est un espace de création vivant et tourné vers l’avenir.

En tant que directrice artistique de ce théâtre depuis 2004, je conçois difficilement les raisons qui perpétuent un tel refus à nous octroyer les fonds essentiels au maintien de l’excellence artistique, au développement et à la prise de risques, à l’instar des autres institutions.

Je suis indignée de voir notre Théâtre subir un tel traitement.

Je considère qu’il est grand temps que le Rideau Vert reprenne la place et le statut qui lui reviennent et je demande au Conseil des arts du Canada de reconnaître l’institution qu’est le Rideau Vert et de le soutenir à sa juste valeur.

Denise Filiatrault

Directrice artistique du Théâtre du Rideau Vert

Officier de l’Ordre du Canada

Officier de l’Ordre national du Québec

Chevalier de l’Ordre des arts et des lettres de la République française

Compagne de l’Ordre des arts et des lettres du Québec

Prix d’excellence de l’Académie des Grands Montréalais

Avec l’appui de plus de 200 signataires :

Stéphan Allard, comédien et metteur en scène ; Charli Arcouette, comédienne ; Viviane Audet, comédienne et chanteuse ; Jean Bard, scénographe ; Marie-Evelyne Baribeau, comédienne ; Jean-Luc Bastien, metteur en scène ; Lucie Bazzo, conceptrice d’éclairages ; Marc Béland, comédien ; Réal Benoît, concepteur de décors ; Nabila Ben Youssef, comédienne ; Annick Bergeron, comédienne ; Denis Bernard, comédien et metteur en scène ; Micheline Bernard, comédienne ; Éric Bernier, comédien ; Emmanuel Bilodeau, comédien ; Markita Boies, comédienne ; Michel Marc Bouchard, auteur ; Raymond Bouchard, comédien ; Denise Boucher, autrice ; Serge Boucher, auteur ; Simon Boudreault, comédien, auteur et metteur en scène ; Luc Bourgeois, comédien ; Marilyse Bourke, comédienne ; David Boutin, comédien ; Rémi Brousseau, gestionnaire culturel ; Stéphane Brulotte, comédien ; Éric Bruneau, comédien ; Amélie Bruneau-Longpré, conceptrice de maquillages et coiffures ; Linda Brunelle, conceptrice de costumes ; Anne-Marie Cadieux, comédienne ; Madeleine Careau, professionnelle du milieu des arts ; Normand Carrière, comédien ; Jean-François Casabonne, comédien ; France Castel, comédienne et chanteuse ; Marie Charlebois, comédienne ; Jean-Pierre Chartrand, comédien ; Henri Chassé, comédien et metteur en scène ; Violette Chauveau, comédienne ; Rosine Chouinard-Chauveau, comédienne ; Terry Cipelletti, artiste visuelle ; Véronique Claveau, comédienne ; Sophie Clément, comédienne et metteuse en scène ; Patrice Coquereau, comédien ; Florence Cornet, conceptrice de maquillages et coiffures ; Robin-Joël Cool, comédien et compositeur ; Michel Côté, comédien ; Pierre Curzi, comédien ; René Richard Cyr, comédien et metteur en scène ; Jean Marc Dalpé, auteur et comédien ; Julie Daoust, comédienne ; Chantal Dauphinais, chorégraphe et danseuse ; Charles Dauphinais, metteur en scène ; Philippe David, comédien ; Serge Denoncourt, metteur en scène ; Marc Déry, auteur-compositeur-interprète ; Josée Deschênes, comédienne ; Yves Desgagnés, metteur en scène ; Patricia Deslauriers, musicienne ; Mireille Deyglun, comédienne ; Sébastien Dionne, concepteur de costumes ; Anne Dorval, comédienne ; Isabelle Drainville, comédienne ; Martin Drainville, comédien ; Sylvie Drapeau, comédienne ; Charles-Alexandre Dubé, comédien ; Chantal Dumoulin, comédienne ; Muriel Dutil, comédienne ; Rose-Maïté Erkoreka, comédienne ; Vincent Fafard, comédien ; Marie-Hélène Falcon, gestionnaire culturelle ; Françoise Faucher, comédienne ; Martin Faucher, metteur en scène ; Sophie Faucher, comédienne ; Martin Ferland, concepteur de décors ; Louise Forestier, chanteuse ; Marie-Thérèse Fortin, comédienne et metteuse en scène ; Catherine Gadouas, compositrice et conceptrice musicale ; Nathalie Gadouas, comédienne et danseuse ; Maxim Gaudette, comédien ; Jean Gaudreau, compositeur et concepteur sonore ; Rémy Girard, comédien ; Noémie Godin-Vigneau, comédienne ; Alexia Gourd, comédienne et chanteuse ; Alain Grégoire, consultant dans le domaine des arts vivants ; Pierre-Olivier Grondin, chanteur et comédien ; Luc Guérin, comédien ; Brigitte Haentjens, metteuse en scène ; Louise Harel, ancienne députée, ministre et Présidente de l’Assemblée nationale du Québec ; Suzanne Harel, conceptrice de costumes ; Lorraine Hébert, consultante en arts de la scène ; Xavier Huard, comédien ; Ariel Ifergan, comédien ; Mayi-Eder Inchauspé, travailleuse culturelle ; Stéphane Jacques, comédien ; Yves Jacques, comédien ; Alain Jenkins, concepteur d’accessoires ; Lynda Johnson, comédienne ; Carmen Jolin, gestionnaire culturelle ; Judy Jonker, conceptrice de costumes ; Émilie Josset, comédienne et chanteuse ; Albert Kwan, comédien ; Michelle Labonté, comédienne ; Catherine-Audrey Lachapelle, comédienne ; Belkacem Lahbaïri, comédien ; Émilie Lajoie, comédienne et autrice ; Marie-France Lambert, comédienne et metteuse en scène ; Philippe Lambert, gestionnaire culturel ; Joëlle Lanctôt, comédienne ; Laurent Lapierre, professeur émérite ; Steve Laplante, comédien ; Claude Laroche, comédien ; Marie-Christine Larocque, travailleuse culturelle ; Martin Larocque, comédien ; Roger La Rue, comédien ; Caroline Lavigne, comédienne ; Daniel Leblanc, auteur ; Julie Le Breton, comédienne ; Jean Leclerc, metteur en scène ; Natalie Lecompte, comédienne et metteuse en scène ; Véronique LeFlaguais, comédienne ; Marc Legault, comédien ; Claude Lemelin, assistant metteur en scène et concepteur sonore ; François Létourneau, auteur et comédien ; Macha Limonchik, comédienne ; Pierre-Étienne Locas, scénographe et concepteur de décors ; Mathieu Lorain Dignard, comédien ; Dominic Lorange, comédien et chanteur ; Laurent Lucas, comédien ; Pierre MacDuff, consultant dans le domaine culturel ; Jean Maheux, comédien ; Nathalie Mallette, comédienne ; Jean Marchand, comédien et musicien ; Denis Marleau, metteur en scène ; Alexis Martin, comédien ; Sylvain Massé, comédien ; Benoît Mauffette, comédien ; Benoît McGinnis, comédien ; Marc Messier, comédien ; Jonathan Michaud, comédien ; Luc Michaud, auteur ; Diane Miljours, travailleuse culturelle ; Monique Miller, comédienne ; Pascale Montreuil, comédienne ; Michel Monty, metteur en scène ; Marilou Morin, comédienne ; Olivier Morin, comédien ; Yves Morin, concepteur sonore et musical ; Guy Nadon, comédien ; Ginette Noiseux, conceptrice de costumes ; Danièle Papineau-Couture, consultante en communications culturelles et événementielles ; Benoît Paquette, comédien ; Laurent Paquin, humoriste et comédien ; Catherine Paquin-Béchard, comédienne ; Renaud Paradis, comédien ; Éric Paulhus, comédien ; Julie Pelletier, habilleuse et assistante aux costumes ; Luce Pelletier, metteuse en scène ; Lorraine Pintal, metteuse en scène ; Myriam Poirier, comédienne ; Louise Portal, comédienne ; Serge Postigo, comédien et metteur en scène ; Sylvie Potvin, comédienne ; Dominic Quarré, auteur ; Dominique Quesnel, comédienne ; Mathieu Quesnel, comédien ; Adèle Reinhardt, comédienne ; Claire Renaud, conceptrice d’accessoires ; Gilles Renaud, comédien ; Monique Richard, comédienne et chanteuse ; Geneviève Rioux, comédienne ; Philippe Robert, comédien ; Pierrette Robitaille, comédienne ; Sylvie Rolland Provost, conceptrice de maquillages et coiffures ; Simon Rousseau, comédien ; Bruno Rouyère, illustrateur et musicien ; Gabriel Sabourin, comédien ; Sylvain Scott, comédien ; Catherine Sénart, comédienne ; Marc Senécal, concepteur de costumes et scénographe ; René Simard, chanteur, comédien et metteur en scène ; Linda Sorgini, comédienne ; Marie-Eve Soulard-La Ferrière, comédienne ; Robert Spickler, gestionnaire culturel ; Cynthia St-Gelais, conceptrice de costumes ; Guillaume St-Laurent, compositeur et concepteur musical ; Marc St-Martin, comédien et metteur en scène ; Marie-Hélène Thibault, comédienne ; Marie Tifo, comédienne ; Frédérick Tremblay, comédien et musicien ; Guylaine Tremblay, comédienne ; Michel Tremblay, auteur ; Denis Trudel, comédien et homme politique ; Louise Turcot, comédienne ; Marie Turgeon, comédienne ; Gilbert Turp, comédien ; Martin Vachon, comédien ; Rebecca Vachon, comédienne ; Sonia Vachon, comédienne ; Tammy Verge, comédienne ; Catherine Vidal, metteuse en scène ; Isabelle Vincent, comédienne ; Maryse Warda, traductrice ; Alain Zouvi, comédien et metteur en scène.