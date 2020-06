Montréal: doit-on déboulonner la statue d’un raciste?

Après la nouvelle vague américaine de destruction de statues d’esclavagistes, c’est au tour des Anglais de passer à l’action. Des manifestants antiracistes de Bristol ont déboulonné la statue d'Edward Colston, le marchand d’esclaves dont les navires dominaient le trafic transatlantique d’êtres humains entre l’Afrique et les États esclavagistes américains. Sa statue de bronze a été arrachée de son piédestal par la foule pour être ensuite aspergée de peinture rouge et jetée dans la rivière Avon.

Rassurez-vous, c’est inimaginable que la statue d’un autre suprémaciste blanc que les Anglos-montréalais honorent d’une statue, Horatio Nelson, subisse le même sort. L’homme qui a vaincu la flotte napoléonienne à Trafalgar était un méprisant raciste, comme l’a rappelé en 2017 un article du journal britannique The Guardian qui réclamait qu’on déboulonne la colonne érigée en son honneur à Londres:

«Nelson was a white supremacist. While many around him were denouncing slavery, Nelson was vigorously defending it. Britain’s best known naval hero used his seat in the House of Lords and his position of huge influence to perpetuate the tyranny, serial rape and exploitation organised by West Indian planters, some of whom he counted among his closest friends.»

Il y a pourtant longtemps que les Québécois veulent se débarrasser de sa statue. En 1893, le fils du premier ministre Honoré Mercier, alors étudiant en droit, a été arrêté alors qu’il se préparait à faire sauter le monument.

Le maire Pierre Bourque s’était demandé dans les années 1990 si ça ne serait pas une bonne idée de la déménager à Westmount. Cela ne se fera jamais: les Anglais qui contrôlent la mairie de Montréal prendraient ombrage. Notre colonne Nelson est l’un des plus anciens monuments au monde célébrant l’amiral raciste britannique. Plus vieille que celle de Londres. On devrait être fier!

La mairesse Plante n’est pas pour déplaire à ceux qui l’ont portée et qui la maintiennent au pouvoir. Vous me direz qu’elle a débaptisé la rue Amherst, qui rappelait la mémoire d’un autre chef militaire britannique odieux. Amherst fut l'un des premiers chefs militaires à utiliser une arme biologique lors du soulèvement autochtone de Pontiac en 1763.

Notre mairesse, qui semble ignorante de l’histoire, s’est fiée à ses conseillers anglos qui lui ont dit de donner un nom mohawk à la rue Amherst. Ce qu’elle a fait.

Les Mohawks combattaient aux côtés d’Amherst et de ses troupes. Donner un nom mohawk à la rue Amherst n’est pas seulement un non-sens, mais un outrage à la mémoire des autochtones alliées des Français et qui ont été les victimes de l'épidémie de variole déclenchée par Jeffrey Amherst.

Voici ce qui s'est passé.

Le premier gouverneur général du Canada voue une haine maladive aux Indiens alliés des Français. Son attitude raciste méprisante finit par provoquer un soulèvement indigène dirigé par le grand chef Pontiac, un allié de longue date de la France. La rébellion indigène se poursuit après le traité de Paris de 1763, qui met fin aux hostilités. Pas moins de dix tribus sont sur le sentier de la guerre à travers tout le Midwest américain. C’est alors qu’Amherst conçoit le projet diabolique de les exterminer à l’aide de couvertures infectées par la variole. Ce fut la première fois que l’utilisateur d’une arme biologique exploitait délibérément la faiblesse immunitaire de l’adversaire: les Britanniques connaissaient les effets immédiats et dévastateurs qu’avait la variole sur les indigènes nord-américains.

Peter d’Errico, professeur à l’Université de Pennsylvanie, note que les lettres échangées entre Amherst et ses subalternes «are filled with comments that indicate a genocidal intent.» On estime que l’épidémie de variole fait des dizaines de milliers de victimes autochtones. Elle se propagera même parmi des tribus du sud-est qui n’avaient pas participé au soulèvement.

En donnant le toponyme mohawk Atateken à la rue Amherst, Valérie Plante rend hommage aux alliés indigènes du génocidaire britannique. On aurait dû la rebaptiser «rue de la Paix» pour commémorer la «Grande Paix de Montréal» signée entre les Français et les Autochtones en 1701. Ça me désole que Ghislain Picard, le chef de l'Assemblée des Premières Nations au Québec ait participé à cette opération de propagande pro-mohawk. Pour la cérémonie, Notre-Dame du perpétuel sourire était encadrée des chefs mohawks de Kanesatake et de Kahnawake.