Quoi regarder à la télé lundi?

MONTRÉAL | Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 8 juin.

Sucré Salé

Cette 19e saison de Sucré Salé sera présentée en direct d’un plateau, installé au 21e étage de l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth, à Montréal. Patrice Bélanger y recevra certains invités, et s’entretiendra avec d’autres par visioconférence. Le but est toujours de présenter des moments originaux et inusités avec les artistes préférés du public.

Lundi, 18h30, TVA

Les chefs

C’est la grande finale de cette dixième saison. Les aspirants chefs encore en lice devront concocter un repas gastronomique en quatre services. Les juges seront accompagnés de trois chefs invités: Martin Picard, Helena Loureiro et Baptiste Peupion.

Lundi, 20h, ICI Radio-Canada Télé

À Saint-Henri le 26 août

Produit par l’ONF, ce film a été tourné en 24 heures par quelques-uns des plus brillants réalisateurs québécois. Véritable mosaïque d’images, il montre le quotidien d’un quartier populaire qui a beaucoup évolué dans les dernières décennies, à travers les témoignages des habitants et des acteurs clés. Le quartier plutôt mal-aimé de la ville s’est transformé, mais sa communauté reste beaucoup plus éclectique qu’ailleurs.

Lundi, 20h, Planète+

Quatre mariages et un enterrement

Pour Charles (Hugh Grant), l’éternel célibataire, seuls ses amis comptent. Mais lorsqu’il fait la connaissance de Carrie (Andie Macdowell), lors d'un mariage où il officie en tant que témoin, il ne mesure pas la force du coup de foudre.

Lundi, 20h, Prise 2

Manger

Scientifique et vulgarisateur hors pair, Boucar Diouf va raconter l’histoire improbable de quatre aliments familiers des Québécois dans cette nouvelle série documentaire. Pour ce premier numéro, il retrace le parcours de la tomate en s’entretenant avec divers acteurs de la filière et des producteurs locaux.

Lundi, 21h, ICI Explora

Les boys du ballet

La formation pour devenir danseur de ballet est longue et ardue. Ce documentaire suit trois danseurs du Ballet royal de Winnipeg, trois garçons (Logan, 10 ans, Michel, 14 ans et Philippe, 21 ans) qui s'investissent totalement dans leur art depuis leur très jeune âge.

Lundi, 21h, Unis TV

Harcelés

Chris (Patrick Wilson) et Léa (Kerry Washington), un jeune couple mixte, emménage dans un nouveau quartier. Mais leur rêve va rapidement virer au cauchemar en raison d’Abel Turner (Samuel L. Jackson), leur voisin raciste, qui ne supporte pas leur relation interraciale.

Lundi, 23h, MOI ET CIE