Quoi regarder à la télé mardi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 9 juin.

- «1972, le Watergate»

Entre juin 1972 et août 1974, l'Amérique découvre horrifiée qu'elle a élu un menteur au poste de président des États-Unis. En effet, pour assurer sa réélection, en 1972, Richard Nixon n'a pas lésiné sur les moyens : espionnage de ses opposants, filatures, vols de documents, caisse noire... Le plus grand mensonge américain du 20e siècle. Mardi, 2 h 47, Télé-Québec.

- «Rétroviseur»

L’émission propose à des invités de réagir à des extraits d’entrevues qu’ils ont donnés par le passé. Guy A. Lepage et Christian Bégin, deux personnalités qui se sont beaucoup exprimées sur différents sujets, vont passer 30 minutes en compagnie de Véronique Cloutier afin de voir s’ils sont encore en accord avec tous leurs propos. Mardi, 15 h et 15 h 30, ARTV.

- «Rapides et dangereux 3»

Passionné de courses automobiles, Sean Boswell (Lucas Black) se rend chez son père, qui habite à Tokyo, pour éviter la prison américaine. Il va alors découvrir l’univers du drifting, les rodéos urbains, grâce à son nouvel ami, Twinkie (Lil’Bow Wow). Mardi, 18 h, addikTV.

- «Skate le monde»

Mathieu Cyr se retrouve à Cuba où le gouvernement juge le skateboard comme une activité rebelle et marginale. L’animateur va rencontre des adeptes qui continuent à pratiquer leur passion, malgré les risques. Mardi, 19 h, TV5.

- «23 jours au cœur d’un hôpital»

Tourné en mars dernier, ce documentaire est une immersion au cœur de la crise du coronavirus dans un hôpital de la banlieue de Bruxelles. Le film témoigne des efforts du personnel hospitalier et des bénévoles, à travers les confidences, les doutes et les espoirs de celles et ceux qui étaient au front. Mardi, 20 h, ICI RDI.

- «I May Destroy You»

Cette nouvelle série britannique, en version sous-titrée en français, explore la notion du consentement sexuel. Après avoir été agressée sexuellement dans une boîte de nuit, Arabella (Michaela Coel) voit sa vie complètement bouleversée. Mardi, 21 h, Super Écran.

- «Un hologramme pour le roi»

L’homme d’affaires Alan Clay (Tom Hanks) décide de se rendre en Arabie saoudite afin de vendre à la famille royale une nouvelle technologie. Divorcé et endetté, il va tenter de profiter de ce voyage pour donner une impulsion positive à sa vie. Mardi, 23 h 05, TVA.