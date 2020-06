Réouverture des restos: un restaurateur de Saguenay préfère déménager

SAGUENAY | Un restaurateur de Saguenay prend la décision de déménager, avant même de connaître les règles sanitaires imposées par Québec, entourant la réouverture des restaurants.

Frédéric Dufour a ouvert son bar à vins Le Charnu il y a trois ans, sur le boulevard Saguenay à Chicoutimi, dans un local lui permettant d'accueillir une cinquantaine de clients à la fois.

«La réalité, c'est que c'est tout petit. Si on doit réduire notre clientèle de 50 pour cent, on tombe à six tables. Six tables pour faire virer un restaurant, ce n'est pas viable», a-t-il expliqué.

De plus, M. Dufour a modifié son menu au cours des dernières semaines et s'est lancé dans les mets chinois pour emporter. Mais la cuisine du local que loue M. Dufour n'est pas suffisamment grande pour qu'il puisse continuer à offrir ce nouveau service, tout en rouvrant sa salle à manger.

«J'ai dû utiliser la salle à manger comme entrepôt pour m'assurer d'avoir tout en mains pour la préparation de mes mets chinois», précise-t-il.

M. Dufour et sa conjointe ont conclu, avant même que le gouvernement dévoile les restrictions imposées aux restaurateurs, qu'il est préférable de fermer Le Charnu de Saguenay et de rouvrir dans un local plus grand.

«On a trouvé un local à Alma sur l'avenue du Pont qui serait en mesure d'accueillir près du double de clients», indique-t-il.

Frédéric Dufour en a fait l'annonce à sa clientèle dimanche sur la page Facebook de son restaurant.

«Y'a du positif, mais pour ma clientèle au Saguenay, je ne vous cacherai pas qu'hier, j'étais assez fébrile», a-t-il confié.

Il aurait pu choisir de tout laisser tomber, mais il a préféré se retrousser les manches et foncer.

«J'ai monté cette entreprise-là avec ma conjointe et ça fait longtemps qu'on travaille fort», assure M. Dufour. Ça marche bien, c'est un beau concept et je travaille avec mes enfants. Ça n'a jamais été notre but de fermer».

Frédéric Dufour espère rouvrir les portes du restaurant Le Charnu, à Alma, en juillet prochain.