PICHETTE, Rita Rood



À Les Jardins du Haut-Saint-Laurent, le 5 juin 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Rita Rood, épouse de feu monsieur Jean-Guy Pichette, fille de feu dame Jeannette Langlois et de feu monsieur Joseph Rood. Elle demeurait à Québec. Elle a été confiée à lapour crémation.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Nicole, Michel et Pierre; ses petits-enfants: Stéphane (Valérie Roy), Marie Eve (Martial Cloutier); Patricia, Valérie (Joey Labillois); Isabelle (Carl Dufour), Anne-Marie (Pierre Anthony Richard); ses arrière-petits-enfants: Samuel, Adam, Abigaël, Cassy; Gabrielle, Mélodie, Marie-Pierre; Xavier, Lennox, Mayson; ses frères: René (feu Lillian Delage), feu Robert, feu Paul; les membres de la famille Pichette: feu Jean-Guy, Nicole (Yvon St-Hilaire), Michel (Elise Légaré), Pierre; Raymonde Pichette (Rosaire Cantin), feu Jacques, feu Gilles; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.