Comment entrer sereinement dans le dernier tiers de ma vie?

Comme pour plusieurs, la dernière année fut très pénible pour moi. Non pas juste à cause du pays qui a passé plusieurs semaines sur « pause », mais parce que je commençais à me préparer à prendre ma retraite, et que je n’ai pas pu le faire à mon goût. L’idée d’attraper la COVID-19 m’a paralysée pendant toute la période de confinement.

J’anticipais chaque sortie à l’extérieur avec tellement d’angoisse que mon mari faisait les courses à ma place, même s’il est le plus âgé des deux. Je faisais souvent des crises de larmes sans raison et je me mettais en colère pour un rien. Heureusement que je suis avec un homme compréhensif. Mais je vois venir avec angoisse le mois d’octobre prochain qui marquera le début de ma retraite. Comment parvenir à me calmer ?

A.T.

Pourquoi ne pas regarder votre passé avec la satisfaction du devoir accompli, pour aborder la retraite avec confiance et sérénité ? D’ici au mois d’octobre, attardez-vous à vous définir autrement que par le travail, puisque vous demeurerez une personne intéressante dans votre nouvelle vie. Identifiez vos passions et cherchez des moyens de les développer. Et surtout, prenez le temps de discuter de tout ça avec votre conjoint, qui lui, a déjà quelques mois de retraite derrière la cravate à ce qu’il semble. Bonne chance !