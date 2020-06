Coronavirus: retour à la normale à Moscou, 6000 morts en Russie

MOSCOU | La Russie a franchi mardi le cap des 6 000 morts du nouveau coronavirus, tandis que le confinement pour endiguer l’épidémie a été levé à Moscou, malgré des milliers de nouvelles contaminations dans le pays.

Selon les chiffres officiels, le nombre total de cas de COVID-19 en Russie a atteint 485.253, dont 6 142 morts. Le pays reste à la troisième place mondiale en nombre de contaminations.

Ces dernières 24 heures, le pays a enregistré 8 595 nouveaux cas, un chiffre stable depuis plus de trois semaines, et 171 nouveaux décès.

La capitale Moscou demeure l’épicentre de l’épidémie avec presque la moitié du nombre de morts, même si les contaminations détectées quotidiennement y ont chuté, passant de quelque 6 000 début mai à 1 572 mardi.

S’appuyant sur ces chiffres encourageants, le maire, Sergueï Sobianine, a annoncé lundi la levée de l’«auto-isolement» à domicile instauré fin mars et du régime de laissez-passer obligatoire pour tous les Moscovites.

Le port du masque dans la rue, et du masque et des gants dans les lieux fermés et les transports, restent toutefois obligatoire dans la mégapole de 12 millions d’habitants.

Mardi, sous un soleil radieux et des températures estivales, les embouteillages étaient de retour à Moscou pour la première fois depuis fin mars, a constaté un journaliste de l’AFP.

«Il y a beaucoup de gens dans la rue. C’est une belle journée», sourit Olga Ivanova, responsable marketing de 33 ans, ravie. «J’ai passé beaucoup de temps à la datcha, tout le mois de mai. Mais il était temps de rentrer à Moscou».

Dans le quartier chic de Patriarchy Prudy, les salons de beauté et coiffeurs ont accueilli leurs premiers clients.

Le calendrier de déconfinement de la mairie prévoit une réouverture par étape — les 9, 16 et 23 juin — des commerces, restaurants, services à la personne et lieux de loisir.

Des critiques du Kremlin affirment que les autorités hâtent le déconfinement avant la grande parade militaire du 24 juin, à Moscou, commémorant la victoire sur les nazis, puis le référendum sur la réforme constitutionnelle, prévu fin avril, mais reporté au 1er juillet.

La réforme doit notamment donner au président Vladimir Poutine la possibilité de rester au pouvoir jusqu’en 2036.

Les autorités russes expliquent le faible taux de mortalité due au coronavirus par des mesures prises très tôt, une politique de dépistage massif et des chiffres ne comptabilisant que les décès dont la cause première est la COVID-19.

Des journalistes et opposants ont mis en doute la sincérité des chiffres officiels.