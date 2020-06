COVID-19: distanciation physique abaissée à un mètre?

La consigne de distanciation physique pourrait passer à un mètre dans «quelques semaines» si la suite du déconfinement se déroule bien.

• À lire aussi: Projet de loi 61: François Legault prêt à prolonger la session parlementaire

«Si on n'a aucune éclosion qui est associée au deux mètres, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra abaisser», a affirmé mardi le Dr Horacio Arruda.

Le Directeur national de la santé publique ne s’en cache pas, il a opté pour une règle d’éloignement physique plus prudente lorsque la pandémie a frappé le Québec. L’Organisation mondiale de la santé recommande pour sa part de maintenir une distance d’au moins un mètre entre les gens. La mesure diffère d’un pays à l’autre.

«Ce qu'on sait, c'est qu'à deux mètres, le risque est relativement faible, a fait valoir le Dr Arruda. On est allés avec un deux mètres parce que, de toute façon, vous comprendrez que, quand on dit deux mètres, les gens vont se retrouver à l'intérieur d’un mètre et demi, un mètre aussi dans quelques occasions».

Un plan pour les secteurs pas déconfinés

Le Directeur national de la santé publique a également tenu à rassurer les travailleurs des secteurs qui ne sont pas encore déconfinés. Un échéancier des prochaines réouvertures sera dévoilé d’ici peu.

«Au cours des prochains jours, on va être en mesure d'annoncer le plan. (...) On va donner des dates», a-t-il renchéri.

Au moment où se tenait mardi la conférence de presse sur l'état de propagation de la COVID-19, des propriétaires de gyms manifestaient devant l'Assemblée nationale pour pouvoir reprendre leurs activités.