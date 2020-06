Des créanciers veulent racheter le Cirque pour 1,2 milliard de dollars US

Des créanciers du Cirque du Soleil veulent racheter l’entreprise pour 1,2 milliard de dollars US sans réclamer aucune aide du gouvernement du Québec et en gardant le siège social à Montréal.

Le fonds d’investissement torontois Catalyst Capital Group et un groupe de créanciers américains ont déposé hier une offre formelle pour acquérir le Cirque en difficulté.

La date limite pour déposer une offre avait été fixée à hier par le Cirque. De nombreux groupes auraient demandé de voir les états financiers du Cirque dans les dernières semaines. L’offre formelle déposée par les créanciers est toutefois la première et la seule connue pour le moment.

Selon nos informations, le groupe de créanciers propose d’injecter 300 millions de dollars US dans le Cirque et de convertir environ 900 millions de dollars US de dette du Cirque en actions.

La dette totale du Cirque, actuellement de plus d’un milliard de dollars US, serait ainsi ramenée dans le cadre de cette offre à 200 M$ US.

Le fonds Catalyst aurait récemment fait l’acquisition d’obligations du Cirque. Avec ses partenaires, il détiendrait actuellement la majorité de la dette de l’entreprise, dont 80% de la première tranche de la dette du Cirque et 50% de la deuxième tranche.

Dans le cadre de cette offre, les quelque 4700 employés du Cirque mis à pied en mars seraient réembauchés.

Selon nos informations, Catalyst est allié dans son offre à une douzaine de partenaires. Parmi ceux-ci, les fonds américains CBAM, Providence Equity’s Benefit Street Partners, Shenkman Capital, Blue Mountain et Fidelity.

Un des propriétaires des Dodgers de Los Angeles, Todd Boehly, serait impliqué à travers la firme CBAM.

Le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, n’a pas voulu nous dire, mardi matin, s’il était partenaire avec ce groupe. Sa relationniste, Anne Dongois, s’est limitée à nous dire qu’elle ne pouvait pas commenter.

Selon une source au fait du dossier, l’offre déposée hier ne requerrait pas d’argent du gouvernement du Québec. Le prêt de 200 M$ US au Cirque, annoncé par le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon, n’aurait donc pas à être déboursé.

«Le processus suit son cours. Les parties intéressées avaient jusqu’à hier pour déposer leurs offres, qui seront analysées au courant des prochains jours. Comme il s’agit d’un processus confidentiel, je vais respectueusement décliner toute autre demande de commentaires», nous a écrit ce matin Caroline Couillard, porte-parole du Cirque.