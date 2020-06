Des voleurs d’œufs sous surveillance

Un comptoir libre-service d’œufs frais est la cible de quelques voleurs, à Saint-Honoré de Shenley, en Beauce.

Qui vole un œuf vole un bœuf. Initiative intéressante, le Kiosque à Coco de la ferme KDK pourrait fermer en raison d’une poignée de clients malhonnêtes.

L’endroit accessible 24 heures sur 24 permet aux visiteurs de prendre des œufs frais, du sirop d’érable ou du bois de feu de camp et de payer le montant exact en argent comptant sans la présence d’un employé.

Un service

« C’est un service à la population et la ferme n’a pas besoin de ça pour survivre. J’ai perdu 120 $ une semaine et on s’est fait payer avec des jetons de lave-auto. On faisait 30 œufs en vrac pour 6 $ et des gens ont défaisait ça pour se faire une douzaine moins chère à 2,40 $ au lieu de 3 $. On n’est pas des caves. Ça doit être deux ou trois personnes, sûrement les mêmes. Si le monde n’est pas capable d’être honnête, on va fermer tout ça », affirme Keven Bilodeau, l'un des propriétaires. Avant de lancer la serviette, des caméras ont toutefois été installées.

Photo Jean-François Racine

Ce dernier explique qu’il a aménagé l’espace parce que beaucoup de gens venaient auparavant à la ferme pour acheter des œufs. « On pouvait passer une heure à jaser pour une douzaine d’œufs. Il fallait penser à un concept ! Depuis le début de la pandémie, la vente à la ferme a triplé », dit-il.

Malgré une hausse des ventes directes à la ferme, la fermeture prolongée des restaurants commence à faire souffrir le marché puisque l’offre dépasse la demande actuellement.

Surplus

Quant aux vols, l’avertissement à la population semble avoir été entendu puisque le manque à gagner a disparu.

Photo Jean-François Racine

« Cette semaine, on se dirige vers un surplus parce plusieurs ne veulent pas que ça ferme. Ils laissent quelques dollars de plus. J’aime mieux aider ceux dans le besoin que me faire voler. On fait des douzaines à 50 cents pour que des gens mangent à leur faim », ajoute M. Bilodeau.

Le Kiosque à Coco est situé au 115 Rang 6 Nord Saint-Honoré de Shenley, à 15 minutes de Saint-Georges.