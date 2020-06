Encore le Ku Klux Klan

Pendant la journée de dimanche, Harry H. Rogers, 36 ans, a foncé sur la foule avec sa camionnette lors d’une manifestation à Richmond en Virginie.

Déjà, ce geste insensé et spectaculaire soulevait l’indignation, mais en plus, nous apprenions plus tard que l’individu se décrit comme un meneur du Ku Klux Klan. On envisage maintenant de modifier les accusations contre Rogers puisqu’il pourrait s’agir d’un crime haineux.

Comme prof d’histoire, il y a de nombreux sujets que j’aborde et qui ne relèvent que du passé. Malheureusement, le Ku Klux Klan n’est pas de ceux-là. L’organisation née de la défaite du Sud lors de la guerre de Sécession est aujourd’hui marginale, mais elle continue de hanter certaines régions. Malgré l’évolution de la société américaine, il est impossible de ne pas relever les manifestations de son idéologie.

Si le nombre de membres de l’organisation a décliné depuis plusieurs décennies, on relève cependant un regain de popularité depuis 2017. Vous vous souvenez probablement que c’est également en 2017 que ce sont déroulés les tristes événements de Charlottesville.

Malgré son caractère marginal, le Ku Klux Klan du 21e siècle est encore lié à des gestes répréhensibles et il véhicule toujours la même propagande. Si certains se demandent encore pourquoi on assiste aux nombreux retraits de monuments historiques ainsi qu’à de nombreuses manifestations, il faut pointer en direction de plusieurs symboles qui persistent.

La réaction de la communauté noire américaine est légitime. Si des propos extrêmes comme ceux du KKK subsistent en 2020, vous pouvez imaginer que d’autres symboles plus subtils et insidieux sont toujours présents.

Il semble que la mort de George Floyd et les manifestations qui se sont multipliées aux États-Unis et ailleurs dans le monde contribuent à souligner la nécessité d’un changement bien réel. L’élection du premier président noir représentait un pas de géant, mais cet événement historique ne pouvait à lui seul modifier toute une culture.

Bien des citoyens et des politiciens avancent une foule d’options ces jours-ci et il y a plusieurs scénarios sur la table. Qu’on pense à améliorer le filet social aux États-Unis ou à réformer les services de police, la nécessité de changer les choses est plus criante que jamais. Y parviendra-t-on?

Je souhaite ardemment être en mesure de modifier mes cours d’histoire américaine pendant les prochaines années pour y inclure des gains significatifs pour la communauté noire et, qui sait, enterrer le Ku Klux Klan une fois pour toutes.