Encore trois morts dans des CHSLD de Québec

Le bilan du jour fait état de trois nouveaux décès et seulement huit nouveaux cas de COVID-19, encore une fois tous dans les foyers d’éclosion des CHSLD connus de la région de Québec.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a confirmé mardi huit nouveaux cas positifs sur le territoire et trois nouveaux décès. Pour la première fois, le nombre de nouveaux cas est tombé sous la barre de la dizaine.

Ceci porte le total à 1715 personnes infectées et 146 décès.

Le CHSLD Hôpital général de Québec compte deux autres décès, pour un total de 27 morts, tandis que le CHSLD Le Faubourg enregistre un décès de plus, pour un total de sept depuis le début de la pandémie.

Le CHSLD Jardins du Haut Saint-Laurent compte quatre cas positifs de plus, alors que le Jeffery Hale, le CHSLD Saint-Jean-Eudes, le Havre-Trait-Carré et le Clairière du Boisé compte chacun un cas de plus.

Au Manoir de Courville, l’éclosion est maintenant levée.

Dans les hôpitaux désignés de la région, on compte actuellement 24 hospitalisations.