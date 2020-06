Enfin de retour sur le terrain

Mardi matin dans un parc de Blainville, rien ne pouvait déranger quelques dizaines de jeunes joueuses et joueurs de soccer qui s’entraînaient, pas même des petites mouches insistantes ou le train de banlieue qui passait à quelques dizaines de mètres d’eux.

Ils participaient à la première séance d’entraînement organisée depuis la fin du confinement des sports d’équipe.

« Le ciel est gris, mais c’est une belle journée. On voit les sourires des jeunes, on avait hâte d’y revenir, on est contents », a lancé avec un large sourire le directeur général de Soccer Québec, Mathieu Chamberland.

« Je le disais à des gens ce matin [mardi], je ne pensais pas que ça serait possible cette année, et on est là, a-t-il ajouté. Je ne pouvais pas manquer ça ce matin. »

« Je suis arrivé des Açores à l’âge de 9 ans et je n’ai jamais raté un été de soccer. Aujourd’hui, je suis arrivé sur le synthétique et je trouvais que ça sentait bon », a renchéri Armando Melo, directeur technique de Soccer Laurentides.

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Protocole

Les enfants doivent toutefois affronter une nouvelle réalité. Ils arrivent au terrain et doivent d’abord faire la file en respectant les deux mètres de distance. Ils vont ensuite se désinfecter les mains et répondre à des questions sur leur état de santé, après quoi ils pourront aller sur le terrain.

« Le protocole s’applique, il est réaliste, les jeunes n’ont pas l’air surpris, j’ai l’impression qu’ils retrouvent leur environnement, a expliqué un Mathieu Chamberland soulagé. Ça demande quelques adaptations, mais ça se passe très bien. On dirait qu’ils n’ont jamais arrêté. »

Et les enfants se prêtent au jeu sans trop de difficulté. Les clubs ont notamment recours à des « superviseurs Horacio », clin d’œil au directeur national de la santé publique du Québec, Horacio Arruda. Ceux-ci veillent à faire respecter les règles sanitaires.

« Il faut les habituer à ne pas toucher les ballons parce qu’il faut les désinfecter, mais ils commencent à comprendre comment toutes les mesures fonctionnent.

On n’a pas eu à intervenir trop souvent pour leur demander de respecter la distance de deux mètres », mentionne Armando Melo, qui avait hérité de ce rôle mardi matin.

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Du travail

Les clubs ont dû travailler un peu pour mettre en place le protocole, mais dans l’ensemble, ça se passe bien.

« Ça n’a pas été un casse-tête, mais il y a eu du travail. Je dois dire que Soccer Québec a été bon dans l’élaboration de son plan, le canevas de travail était très bien monté », a indiqué Yann Le Quéau, directeur général de l’AS Blainville.

Celui-ci reconnaît toutefois qu’il y a plus de travail pour organiser les entraînements en raison du protocole sanitaire imposant.

« Ç’a été assez long à monter, il reste encore beaucoup de travail sur le montage du site. On a installé des pastilles de distanciation, on a des stations de lavage de mains et il en reste encore à installer.

« C’est à chaque séance que ça va demander beaucoup de travail de la part du personnel pour monter et démonter le site. »

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Progressivement

Pour le moment, on n’en est qu’à la première des cinq phases prévues dans le plan de Soccer Québec. On garde les distances. Les exercices plus compétitifs reprendront lors de la phase 2. Mais c’est la direction de la santé publique qui décidera de l’enchaînement des phases, et non Soccer Québec.

Et comme les plus jeunes nécessitent plus de supervision et une présence parentale accrue sur le terrain, le retour au jeu s’adresse actuellement aux U7 et plus.

On espère toutefois que le retour au jeu inspirera confiance à plusieurs parents.

« Tous ceux et celles qui hésitaient à s’inscrire au soccer, c’est peut-être le temps de reconsidérer la situation. Les jeunes vont avoir du plaisir, ils vont se défouler et ils vont passer un bel été », d’indiquer Mathieu Chamberland.

« En ce moment, on a peut-être 30 % à 35 % de remboursements. On commence déjà à recevoir des appels de gens qui se sont fait rembourser et qui changent d’avis », a ajouté Yann Le Quéau.

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Les enfants sont heureux

Il n’y avait que des sourires sur les visages des enfants qui participaient à leur premier entraînement de soccer depuis trop longtemps mardi matin.

« On n’avait rien à faire pendant le confinement, là on peut faire du sport et voir nos amis », lance Juliette Asselin.

Ce retour fait aussi plaisir au directeur général de leur club, l’AS Blainville.

« On ne pensait peut-être pas commencer avant les camps de jour, mais on est déjà sur le terrain, alors c’est une agréable surprise », se réjouit Yann Le Quéau.

Plaisir

Et est-ce possible d’avoir du plaisir malgré les règles de distanciation ?

« Ben oui ! On peut faire des jeux de passe, on peut rire avec nos amis à distance, ça ne nous empêche pas de nous amuser », assure William Bourassa.

Il reste quand même que tout n’est pas comme avant. Pour le moment.

« Ce n’est quand même pas normal, relativise Juliette Asselin. On ne peut pas faire les jeux où on est proches non plus. On reste dans des petites boîtes. »

Mais William Bourassa ne s’en formalise pas. Pour lui, l’essentiel, c’est d’être de retour sur le terrain.

« C’est sûr qu’il faut s’habituer à la distance, on ne peut pas s’habituer directement, ça va prendre un peu de pratique. »