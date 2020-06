Poupée sexuelle à l’allure enfantine: l’ex-avocat Antoine Gagnon déclaré non coupable

Accusé d’importation et de possession de pornographie juvénile, l’ancien avocat Antoine Gagnon vient d’être blanchi des accusations qui pesaient contre lui.

Ce jugement découle du procès de l’ancien avocat de 32 ans qui s’était déroulé en décembre dernier devant le juge Jean Asselin.

Rappelons que c’est via un site chinois que Gagnon avait trouvé sa nouvelle acquisition. Un achat que ses avocats, Me Gervais Labrecque et Me Kami Pelletier, n’ont jamais contesté.

Le litige portait plutôt sur la nature et la preuve de la connaissance du matériel possédé qui s’est retrouvé chez lui.

Plus de détails à venir...