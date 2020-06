Investissement Québec pris de court par la pandémie

La pandémie et la chute boursière qu’elle a entraînée en mars donnent du fil à retordre à Investissement Québec (IQ), qui ne pourra pas publier son rapport annuel avant plusieurs mois.

IQ dépose habituellement ses états financiers à l’Assemblée nationale à la mi-juin.

Mais cette année, cette « reddition de comptes » pourrait être repoussée « à la fin du mois d’août », a indiqué hier le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

L’exercice financier du gouvernement et de ses sociétés d’État s’est terminé le 31 mars. Les marchés mondiaux étaient alors en pleine déroute.

« Les évaluations ont changé drastiquement », a confié une porte-parole d’Investissement Québec, Isabelle Fontaine, en parlant de la valeur attribuée aux placements de l’institution dans des entreprises.

Pas prêts, pas vérifiés

« Les états financiers ne sont pas prêts, ils n’ont pas été vérifiés », a-t-elle ajouté.

La SAQ et Loto-Québec publieront pourtant leurs rapports 2019-2020 ce mois-ci, comme prévu, a-t-on confirmé hier au cabinet du ministre des Finances, Éric Girard.

De plus, la crise n’a pas empêché d’autres institutions financières publiques de dévoiler leurs chiffres pour les trois premiers mois de l’année. L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) et Exportation et Développement Canada (EDC) l’ont déjà fait.

Au premier trimestre de 2020, EDC a sombré dans le rouge de plus d’un milliard de dollars en raison de provisions pour pertes.

De son côté, l’OIRPC a enregistré un maigre rendement de 3,1 % au cours de son exercice qui a pris fin le 31 mars, contre 8,9 % l’année précédente.

Ces résultats sont de mauvais augure pour l’année 2019-2020 d’IQ. En 2018-2019, l’institution avait enregistré un rendement de 8,8 %.