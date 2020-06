Jean-Michel Anctil en déconfinement: un projet télé qui a vu le jour durant la pandémie

Même si la pandémie a fait reporter à l’an prochain tous ses spectacles de théâtre, Jean-Michel Anctil aura peut-être trouvé du bon dans cette crise. Le comédien a présenté à TVA un concept télé qu’il a développé durant le confinement.

En février dernier, Jean-Michel Anctil jouait dans la pièce Les Voisins, qui était alors présentée à Québec. Le spectacle devait ensuite aller à Brossard pour une semaine. Mais la COVID-19 a chamboulé tous les plans.

« J’avais aussi commencé à travailler sur une autre pièce de théâtre dans laquelle je devais jouer en 2021, en parallèle avec Les Voisins, dit Jean-Michel. Tout a été mis sur la glace. Et même quand les shows vont reprendre, je me demande si les gens vont aller en salle. »

Le gala ComediHa! qu’il devait coanimer cet été à Québec, avec Véronique Claveau, a aussi été reporté à 2021. « On avait commencé à écrire les numéros. On en avait quatre à faire. »

Parce qu’il voulait continuer à s’occuper durant le confinement, Jean-Michel s’est mis à présenter des vidéos en direct sur Facebook tous les vendredis soir. C’est l’humoriste Ouellet, qui avait déjà fait ses premières parties, qui lui a suggéré de lire des textes pour ses fans.

« Le premier soir, j’ai lu les textes de mon premier show d’il y a 24 ans, dit Jean-Michel. J’ai lu pendant presque deux heures. J’ai fini complètement vidé. »

Au fil des semaines, il a décidé d’inviter des amis humoristes pour qu’ils lisent eux aussi des numéros qu’ils avaient écrits. « Ça m’a inspiré un concept télé que j’ai présenté à TVA, dit Jean-Michel. Ils ont vraiment aimé le concept et ç’a déjà passé plusieurs étapes. On attend maintenant l’accord au niveau du budget. J’espère avoir une réponse positive cette semaine, parce que ça peut même se tourner en période de confinement. »

Au petit écran

Parlant petit écran, Jean-Michel a eu quelques coups de cœur, ces dernières semaines. « J’ai aimé Les chefs, dit-il. J’aime cuisiner et je trouve que c’est vraiment une belle émission. Il y en a, du talent culinaire. Je trouve qu’au Québec, la cuisine a beaucoup évolué. »

La série After Life, avec Ricky Gervais, l’a aussi captivé. « J’adore son humour pince-sans-rire crunchy. J’aime ce côté-là, irrévérencieux. »

Jean-Michel dévore également des livres audio, qu’il écoute notamment durant les promenades avec son chien Wilcox. Il a écouté les romans policiers de Jacques Côté, dont la narration est assurée par Guy Nadon. « Je me suis surpris à marcher dehors et à rire parfois très fort, dit-il. En plus, ça me motive à retourner marcher parce que je veux continuer l’histoire. »

Cet été devrait être assez tranquille pour le comédien qui ne prévoit pas de voyage. « Si j’en fais un, ce sera pour aller à Québec voir mes parents que je n’ai pas vus depuis les Fêtes. »

Les suggestions de Jean-Michel Anctil

Séries télé

Les chefs

After Life

Les livres audio