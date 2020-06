Photo courtoisie

La Journée internationale des archives est une journée mondiale établie à l'initiative du Conseil international des archives en 2005 afin de faire connaître le rôle des archives et de valoriser le travail des archivistes. Elle a lieu le 9 juin de chaque année. Le thème en 2020 est: «Renforcer les Sociétés du Savoir». Les archives constituent la mémoire des nations et des sociétés; elles fondent leurs identités et sont un élément clé de la société de l’information. Chez nous, située sur le campus de l'Université Laval dans l’édifice Pavillon Louis-Jacques-Casault (photo), la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BAnQ Québec, fait partie du réseau de 10 centres répartis sur tout le territoire du Québec où sont conservées les archives publiques et privées acquises par BAnQ.

Luc Fortin chez TACT

Celui qui a entre autres occupé les fonctions de ministre de la Culture et des Communications, de ministre de la Famille et de ministre responsable de la région de l‘Estrie s’est joint récemment à TACT à titre de vice-président. Luc Fortin (photo) possède une expérience solide en matière de conseil en relations publiques. Il amène également avec lui sa connaissance intime des rouages de l’appareil gouvernemental et son sens de l’analyse très poussé. Aujourd’hui la plus grande agence à propriété 100% québécoise, TACT s’est forgé un nom, une approche intemporelle, une équipe exceptionnelle comptant plus de 70 professionnels et un impressionnant réseau à la base de ses succès. tactconseil.ca

Sous les huées

En souvenir, le 9 juin 2019. Lewis Hamilton n’a mené le Grand Prix du Canada que pendant deux tours, qui n’étaient pas les deux derniers, mais il a été déclaré vainqueur d’une course où Sebastian Vettel a été privé d’une victoire par une pénalité controversée, au circuit Gilles-Villeneuve.

Anniversaires

Natalie Portman (photo), actrice d’origine israélienne (Star Wars) 39 ans... Martine Francke, comédienne, 55 ans... Alexis Martin, acteur, auteur, dramaturge, scénariste, animateur et metteur en scène québécois, 56 ans... Johnny Depp, acteur américain (Pirates des Caraïbes), 57 ans... Michael J. Fox, acteur canadien (natif d’Edmonton), 59 ans... Francine Raymond, chanteuse québécoise (Souvenirs retrouvés), 64 ans.

Disparus

Le 9 juin 2019. Fabien Lacaf (photo), 65 ans, dessinateur français de bande dessinée... 2018. John McKenzie, 80 ans, ailier droit de la LNH (Boston de 1965 à 1972) et de l’AMH pendant 7 saisons... 2017. Adam West, 88 ans, acteur américain connu pour son rôle culte dans la série télévisée Batman... 2016. Brooks Thompson (photo), 45 ans, joueur et entraîneur de basketball... 2015. James Last, 86 ans, compositeur et chef d'orchestre allemand qui a vendu des millions d'albums au cours de sa carrière, qui s'est étendue sur 50 ans... 2013. Iain Menzies Banks, 59 ans, écrivain écossais qui publiait ses romans sous le nom de Iain Banks... 2013. Bruno Bartoletti, 87 ans, chef d'orchestre italien... 2011. Claude Léveillée, 78 ans, auteur-compositeur-interprète québécois... 2010. Bobby Kromm, 82 ans, ancien entraîneur-chef des Red Wings de Détroit (LNH) et des Jets de Winnipeg (AMH)... 2005. Jean-Alain Tremblay, 53 ans, romancier et écrivain québécois... 1996. Aimé Major, 72 ans, chanteur québécois.