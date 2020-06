La MLS donne son accord pour le genou au sol

Bien que le retour au jeu dans la Major League Soccer (MLS) ne soit pas encore officialisé, le circuit a déjà donné son assentiment aux joueurs pour poser un genou au sol pendant les hymnes nationaux, mardi.

Lancé par Colin Kaepernick lorsqu’il évoluait avec les 49ers de San Francisco en 2016, ce geste se veut une protestation contre les injustices sociales et le racisme. Même s’il avait été soutenu par son équipe à l’époque, Kaepernick, qui a décidé de mettre un terme à son contrat à la fin de cette campagne, n’a jamais reçu d’offre à titre de joueur autonome par la suite.

Le geste pourrait toutefois être prochainement imité par de nombreux athlètes partout à travers le monde à la suite du décès de George Floyd, tué lors d’une violente arrestation par les policiers de Minneapolis. Des joueurs de la Bundesliga – première division allemande de soccer – ont d’ailleurs agi de la sorte récemment.

«Tout en favorisant un environnement de diversité, d'égalité et d'inclusion, la Major League Soccer défend les idéaux de liberté d'expression et le droit de manifester pacifiquement qui caractérisent les États-Unis et le Canada», peut-on lire dans un communiqué de la MLS.

«Si les joueurs ou le personnel décident de se lever, de s'agenouiller ou d'exercer autrement leur droit de protester pacifiquement pendant les hymnes nationaux avant les matchs de ligue, nous les soutenons.»

La MLS a permis à ses équipes de s’entraîner normalement jeudi dernier, si elles étaient en mesure de proposer un plan approuvé par les médecins et les autorités de santé publique de leur marché respectif. L'Impact de Montréal ne fait pas partie de ces clubs pour le moment.

Le circuit Garber songe maintenant à reprendre ses activités avec un tournoi organisé à Orlando, mais aucune annonce officielle n’a été faite en ce sens.