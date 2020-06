Labeaume veut davantage de représentants des communautés culturelles au SPVQ

Il est «essentiel» que le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) compte davantage de membres issus des communautés culturelles, selon Régis Labeaume. Le maire recommande même «la discrimination positive» pour y arriver.

C’est ce que le maire de Québec a affirmé, mardi matin, en marge d’un point de presse. «C’est essentiel. Il n’y a pas d’interrogation là-dessus», a-t-il soutenu lorsqu’une question lui a été posée sur cet enjeu.

Au cours des derniers jours, Robert Pigeon, chef du SPVQ, a confirmé que son Service ne compte aucun policier noir. Le SPVQ ne compterait d’ailleurs qu’une vingtaine de policiers provenant des communautés culturelles ou qui sont Autochtones.

Mardi, Régis Labeaume a mentionné que «ce n’est pas simple de recruter des gens des communautés culturelles. On va tenter d’aller un peu plus loin. Il y a une discrimination positive qui existe à la Ville de Québec. Ça doit exister aussi au Service de police de la Ville de Québec. Et malgré ça, ce n’est pas simple».

Rencontre avec le chef Pigeon

Une rencontre doit d’ailleurs avoir lieu mardi après-midi entre le maire Labeaume et le chef Pigeon. «Il va m’emmener d’autres façons de faire pour recruter. On va travailler vraiment en fonction de ça pour recruter des membres des communautés culturelles. C’est incontournable dans une communauté», a indiqué le maire.

Selon ce dernier, une de solutions pourrait passer par «le parrainage» ou «le mentorat» de jeunes issus des communautés culturelles. «On va trouver des solutions, a-t-il promis. Il faut qu’il y ait des membres des communautés culturelles au SPVQ. Il faut que ça arrive.»

Présente au même point de presse, Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique et responsable de la région de la Capitale-Nationale, a abondé dans le même sens.

«La représentativité de notre démographie au sein de diverses organisations, entre autres les corps de police, c’est très important, a-t-elle convenu. Il faut lutter contre le racisme et arriver avec des solutions pragmatiques et concrètes. Ça touche plusieurs volets dont celui très important de la représentativité notamment au sein des corps de police.»