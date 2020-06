Les restaurateurs voient enfin la lumière au bout du tunnel

Les restaurateurs de Québec sont satisfaits des règles entourant la réouverture de leurs établissements à compter du 15 juin et ils espèrent que les clients seront au rendez-vous.

« Les conditions ne sont pas trop contraignantes. Oui, il y a des restrictions, mais c’est moins pire qu’on pensait », a réagi Frédéric Petit, copropriétaire des restaurants Portofino.

Le gouvernement s’en remet au jugement des restaurateurs pour décider du nombre maximal de clients admis dans leur établissement plutôt que d’imposer un pourcentage sur la capacité d’accueil, comme les 50 % envisagés.

« On est content. Pour le restaurant de Sainte-Foy, ça va nous faire moins mal parce qu’on a beaucoup plus d’espace. On va pouvoir accueillir 75 % des clients qu’on pourrait accueillir en temps normal. Dans le Vieux-Québec, ça va nous restreindre un peu plus », a ajouté M. Petit.

Il estime qu’en cuisine, ce sera vivable pour ses employés qui devront porter le masque et la protection oculaire lorsque les deux mètres ne pourront être respectés.

Le Portofino a déjà une trentaine de réservations pour le lundi 15 juin. Bien qu’il s’en réjouisse, le restaurateur a plutôt l’habitude de servir 750 clients par jour dans les deux établissements à ce temps-ci de l’année.

Ouverture par vagues

La chaîne Normandin, qui compte 41 restaurants, a opté pour sa part pour l’ouverture par vagues successives. La première vague de 15 restaurants ouvrira le 15 juin.

« On est content de rouvrir enfin. On va faire tout ce qu’il faut pour s’assurer que ça ne revienne pas. Ça, c’est sûr et certain », a commenté Jean Julien, vice-président aux ventes et marketing.

Les restaurants Cosmos de Sainte-Foy et de Lebourgneuf ouvriront respectivement les 15 et 17 juin. Le copropriétaire Louis McNeil est en discussions en ce qui concerne l’ouverture des deux autres établissements.

« On espère que les clients vont être là. Les deux mètres de distance, ça ne me dérange pas tant que ça parce que les restaurants sont très grands. Ma grande inquiétude, c’est est-ce que les gens vont venir ? Ça, ce n’est pas prouvé », a-t-il fait part.

Les préparatifs

La relance ne se fera pas sans effort au cours des prochains jours.

Le restaurant Le Grand Café, de la Grande Allée, a déjà passé des commandes auprès de ses fournisseurs. Les brûleurs devraient même reprendre du service dès ce matin dans la cuisine.

« Ce n’est pas comme un magasin de vêtements qui rouvre. Il y a plusieurs choses à préparer. Il faut planifier dans quel ordre on procède », a indiqué le propriétaire du restaurant, Christopher Chouinard, qui s’est entendu avec le propriétaire de l’immeuble au sujet de son loyer.

M. Chouinard est très confiant que la clientèle sera au rendez-vous.

« Tout le monde a hâte d’aller faire un tour au restaurant », a ajouté le restaurateur qui compte exploiter sa terrasse.

Le Graffiti veut dire merci aux anges gardiens

Le restaurant Le Graffiti, sur l’avenue Cartier, à Québec, compte souligner sa réouverture d’une manière toute spéciale, le 15 juin, en offrant le repas du midi gratuitement au personnel de la santé.

« L’idée est venue des employés. Comme beaucoup de monde, on désire souligner la contribution, au cours des derniers mois, du personnel qui a travaillé corps et âme. C’est un petit clin d’œil en même temps que l’ouverture du restaurant », a affirmé Henri Coindé, copropriétaire de l’établissement du quartier Montcalm.

Médecins, infirmiers, personnel soignant en hôpital ou en CHSLD pourront manger gratuitement au restaurant. M. Coindé invite les personnes intéressées à réserver.

Au menu

« On a regardé cela avec notre chef. Nous allons servir en entrée une fondue parmesan maison, et nos invités auront le choix entre un tartare de saumon ou notre linguine graffiti, qui est très populaire auprès de notre clientèle », a expliqué M. Coindé.

Pour Le Graffiti, il s’agit d’une façon de dire merci aux anges gardiens qui ont été au front au cours des dernières semaines.

« Ça fait trois mois que nous sommes fermés. Ce n’est pas un petit clin d’œil comme cela qui va nous coûter une fortune et qui va faire qu’on aura plus de misère. On va ouvrir le 15 juin. Je ne m’attendais pas à rouvrir avant le début de juillet. Quelque part dans notre malheur, je suis quand même content de pouvoir rouvrir 15 jours plus tôt. Il faut relancer la machine, et je pense que c’est une bonne façon de souligner cet événement », a ajouté M. Coindé.

Les invités devront présenter une pièce justificative.

Les clients seront-ils au rendez-vous?

Photo Catherine Bouchard

« C’est certain que nous serions bien contents, que ça ouvre de nouveau. Ce serait mieux pour les commerces. C’est possible que nous y allions, même si c’est à capacité réduite au début. »

— Antoine Carrier, rencontré hier sur la 3e Avenue à Québec

Photo Catherine Bouchard

« Oui, j’ai hâte que ça rouvre de nouveau. Je vais y aller, mais tout dépendant de la façon dont c’est géré. »

— Francine Genest, rencontrée hier sur le chemin de la Canardière à Québec

« J’ai hâte de retourner au restaurant. Je pense que c’est le temps et je ne pense pas que ça fasse une différence énorme [sur la contamination]. »

— Marie-Hélène Voyer, rencontrée hier sur le chemin de la Canardière à Québec

Photo Catherine Bouchard

« C’est bien certain que nous avons hâte que ça rouvre de nouveau. On va y aller et on va essayer de faire les choses correctement. Les choses doivent recommencer. »

— Francine Roberge, rencontrée hier sur la 4e Avenue à Québec

Photo Alex Drouin

« Ça coûtait moins cher de recevoir des personnes à la maison que d’aller au restaurant. Et si on prenait un verre, on pouvait rester chez soi. »

— Pierre Archambault, de Stoneham