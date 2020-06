Mon cher Voir, tu me manqueras

Après 34 ans d’existence, le mythique journal culturel Voir ferme boutique. Pour moi, c’est comme une peine d’amour. De 2007 à 2012, j’y ai vécu un des pans les plus intenses de ma longue carrière journalistique.

En même temps que j’écrivais pour The Gazette, voilà qu’on m’offrait de succéder au très populaire Richard Martineau au poste convoité de chroniqueur national du Voir.

Le 1er mars 2007, j’y ai débuté mon séjour. J’étais loin de me douter que l’aventure durerait un autre cinq ans. Comme politologue et ex-chroniqueuse au Devoir, je me demandais d’ailleurs ce que j’allais bien y faire.

Après tout, Voir était la Mecque de la vie culturelle, et son lectorat, jeune et « branché ». Bref, pas tout à fait le même univers que le mien. De dire que ma plume de tendance sociale-démocrate allait aussi fortement détonner de celle de Richard tenait de l’euphémisme.

C’est pourtant Richard lui-même qui, eh oui, m’avait chaudement recommandée à Pierre Paquet, grand patron du Voir, pour lui succéder. « Sois toi-même, les lecteurs vont t’adorer. C’est pour ça qu’on vient te chercher », m’avait dit Pierre. Il avait bien raison.

Rapidement, les nombreux fans du Voir et moi on a développé une relation passionnée et passionnante. Les échanges étaient vifs, mais toujours enlevants et respectueux.

Tout couvert

Pour le Voir, j’ai tout couvert. Les gouvernements Charest et Harper. Les commissions d’enquête dont les vrais filous sortaient indemnes. Le système de santé déjà en démantèlement. Le déclin du PQ. La montée et redescente de l’ADQ.

Le cirque ambulant de la Commission Bouchard-Taylor. Le grand retour du « Nous » québécois. Hérouxville. L’environnement malmené. La victoire de Barack Obama. La naissance de la CAQ. Etc.

Puis, vint le Printemps érable. Une des rares de ma profession à soutenir la grève étudiante, scoops et analyses à l’appui, mes jeunes lectrices et lecteurs du Voir se bousculaient au rendez-vous. De l’effervescence pure.

Jour après jour, des milliers d’étudiants manifestaient contre la marchandisation de l’éducation. À travers le monde, leur mouvement faisait la manchette. Le Québec reprenait enfin vie. Voir, c’était aussi l’art d’être de son temps.

Autres temps...

Pour mesurer le chemin parcouru, j’ai retrouvé le numéro de ma première collaboration au Voir – édition du 1er mars 2007. Fascinant.

Photo Josée Legault

Ma chronique portait sur la grande influence de Stephen Harper sur la politique québécoise. Mon collègue François Parenteau parlait du scrutin proportionnel.

En entrevue, Nicolas Huot – futur ministre de la Transition écologique sous Emmanuel Macron –, avançait déjà la nécessité d’un « pacte vert ». Le film québécois Congorama faisait un tabac.

Dans la légendaire section des annonces classées, les offres d’emploi en culture et médias abondaient. Autres temps ! La sous-section « Personnel » était réservée aux massages « érotiques » et « rencontres » intimes.

Bien avant la pénurie de logements à Montréal et la peste des Airbnb, les locataires en quête d’un nouveau toit se ruaient sur son impressionnante brochette d’annonces d’apparts à louer ou partager. C’était le must du blues de la métropole.

Mon Voir, même transformé de fond en comble depuis, tu me manqueras.