Quand une mère se croit tout permis

Je pensais revivre mon passé en lisant la lettre signée « Une mère aimante » ce matin dans ton Courrier. La mienne aurait pu l’écrire de son vivant. Mais ça m’a fait mal de savoir qu’il y existait encore des mères aussi stupides.

Comme elle, ma mère n’avait jamais été d’accord avec ma volontéde prendre mon temps pour trouver une fille à mon goût. Elle disait à la ronde que je manquais de sex-appeal et ça me mettait en maudit. Quand il m’arrivait de sortir avec une fille, je ne la lui présentais pas de peur de subir des pressions pour qu’on se marie et qu’on ait des enfants.

Heureusement, elle n’est jamais allée aussi loin que cette « mère aimante » de ce matin qui ose écrire : « D’autant plus que ma belle-fille ne veut pas d’enfants et que j’adorerais en avoir. En tant que mère d’un fils unique, il me semble que j’y ai droit ». Non mais pour qui se prend-elle ?

Heureusement que son fils lui tient tête désormais puisqu’il a osé lui dire de se mêler de ses affaires et de ne plus intervenir dans sa vie de couple, car c’est la seule façon d’agir avec ce genre de femme. Ma mère est morte, mais je me rappelle encore du jour où, après lui avoir présenté la femme avec j’ai fait ma vie et eu mes enfants, elle lui a dit à l’oreille : « J’me demande bien c’que tu lui trouves ! »

Ça a marqué le début de la presque fin ma relation avec elle. Et jusqu’à sa mort il y a cinq ans, elle s’est demandé pourquoi on sevoyait si peu. J’espère que ce gars-là va tenir son bout face à la sienne, car moi je n’ai jamais regretté de l’avoir fait. Ma sœur a fait le contraire et s’en est toujours mordu les doigts.

Anonyme

Que ce soit avec un proche, un parent ou un ami, à partir du moment où on se rend compte qu’une relation est toxique, il ne faut plus la supporter. Je sais que c’est parfois difficile de se distancer ou même de rompre avec un de ses deux parents, car dans l’esprit de plusieurs, les liens parentaux sont sacrés. Mais quand notre équilibre personnel est en jeu, il ne faut pas hésiter.