Quoi regarder à la télé mercredi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 10 juin.

- «Voici Polly»

L’assureur Reuben Feffer (Ben Stiller) est l’homme le plus prudent et routinier du monde. Insouciante, Polly Prince (Jennifer Aniston) improvise au jour le jour en se laissant guider par son instinct. En se retrouvant par hasard, les deux se souviennent qu’ils ont déjà été dans la même classe... Mercredi, 13 h, TVA.

- «9-1-1 – Sous haute pression»

Le premier épisode de la seconde saison s’ouvre sur une journée des plus chaudes de l’année, lorsque les secouristes doivent faire face à d’innombrables incidents dans toute la ville. Athena (Angela Bassett) se questionne sur sa relation avec Bobby (Peter Krause), tandis que Buck (Oliver Stark) s'inquiète de l'arrivée d'une nouvelle recrue dans l’équipe... Mercredi, 13 h, MOI ET CIE.

- «Seuls et tout nus»

Nicklas Lautakoski, un aventurier suédois, et Laura Thompson-Nelson, une ancienne miliaire du Texas, se retrouvent en pleine brousse australienne dans un milieu hostile et des conditions vraiment extrêmes, avec une météo des plus capricieuses. Mais la plus grande menace pourrait étrangement venir de l’un des deux participants. Mercredi, 14 h, Canal Z.

- «Éboueurs»

Cet épisode permet de voir la différence entre le ramassage des ordures en banlieue et en ville. À Brossard, Mononc' Jacques pousse le jeune Adam au maximum de ses capacités, car les poubelles en banlieue, ça doit se faire rapidement pour couvrir tout le territoire. La réalité est un peu différente à Westmount, où Peter doit conduire son camion avec précision dans des ruelles étroites. Mercredi, 19 h 30, Canal D.

- «Féminicides »

En 2019, environ 150 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-compagnon en France. Fruit d’une enquête de plus d’un an, ce documentaire s’est donné pour mission d’enquêter sur ce sujet en donnant du sens à ce qui constitue désormais un phénomène de société. On va retracer notamment le parcours de cinq victimes en donnant la parole à ceux qui les ont connues et aux forces de police. Mercredi, 20 h, TV5.

- «Bonsoir bonsoir ! spécial cinéma»

Le Gala Québec Cinéma se poursuit en direct avec Jean-Philippe Wauthier, qui remettra quatre prix Iris (Interprétation féminine et masculine dans un premier rôle, Meilleur film, ainsi que Prix du public). Plusieurs invités seront sur le plateau, dont Christine Beaulieu, Jean-Marc Vallée et la cinéaste abénaquiste Alanis Obomsawin, qui va recevoir un Iris Hommage. Marc-André Grondin, Guillaume Lambert, Anne-Élisabeth Bossé, Léane Labrèche-Dor, Noémie O’Farrell, Gilbert Sicotte et Patrick Hivon sont aussi prévus au menu. Mercredi, 21 h, ICI Radio-Canada Télé.

- «La mémoire dans la peau»

Repêché en pleine mer avec deux balles dans le dos, Jason Bourne (Matt Damon) se réveille amnésique. Au fil des jours, il se découvre des dons qui font de lui une véritable machine à tuer. Pourchassé par la CIA, il doit à tout prix découvrir sa véritable identité pour déjouer le complot qui fait de lui une cible à abattre... Mercredi, 21 h, Télé-Québec.