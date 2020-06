Réaménagement de la tête des ponts à Québec: «Le plus rapidement possible», assure Geneviève Guilbault

Sans évoquer directement l’échéancier de 2031, la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, a assuré que le gouvernement veut réaménager de la tête des ponts, à Québec, «le plus rapidement possible».

C’est ce que la ministre Guilbault a fait savoir, mardi matin, en marge d’un point de presse auquel elle participait, à l’hôtel de Ville de Québec, en compagnie du maire Labeaume.

«On fait au plus vite. Il faut le faire correctement. C’est un gros projet. Si on peut le faire avant 2031, ce sera ça», a-t-elle affirmé.

D’après elle, «la tête des ponts, on veut la livrer le plus rapidement possible. Je ne suis pas capable de vous donner, aujourd’hui, une date précise. C’est un projet qui est à l’étude au PQI (Plan québécois des infrastructures)».

Depuis l’arrivée de la Coalition Avenir Québec (CAQ) au pouvoir à l’automne 2018, «il y a plusieurs choses qui se sont faites et qui vont avoir une incidence sur le projet, a-t-elle laissé tomber. On peut penser aux modifications au projet du Phare, aux modifications au pôle d’échanges de Sainte-Foy, au projet de tunnel Québec-Lévis qui s’est précisé et au projet de transport structurant à Lévis.»

L’échéance de 2031

L’échéance de 2031 a fait couleur beaucoup d’encre depuis la semaine dernière. Elle a été communiquée, pour la première fois, dans une des réponses fournies par le bureau de projet du réseau structurant de transport en commun de Québec. Or, le ministère des Transports (MTQ) n’a pas voulu confirmer cette échéance.

Le maire Labeaume a paru contrarié par ce retard. Ce n’est pas le cas à Lévis où le maire Lehouillier a salué le fait que le gouvernement «prenne son temps» pour peaufiner le mégaprojet.

En 2010-2011, le réaménagement de la tête des ponts était évalué à 1 milliard $, mais aucun plan précis n’avait été dévoilé à l’époque.