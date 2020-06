Syrie: nouvelles manifestations anti-régime à Soueida

Des dizaines de personnes ont manifesté mardi à Soueida, une ville dans le sud de la Syrie, scandant des slogans anti-régime dans cette région longtemps à l’abri de la guerre, selon une ONG et un média local.

Depuis dimanche, des manifestants battent quotidiennement le pavé pour crier leur colère contre une flambée des prix due à une dégringolade inédite de la livre syrienne face au billet vert sur le marché parallèle.

Entre samedi et lundi, le dollar a bondi de 2300 livres à 3000 livres syriennes, propulsant les prix à de nouveaux sommets historiques.

« Les manifestations ont débuté avec des slogans appelant à améliorer les conditions de vie avant qu’elles ne se transforment en revendications politiques », affirme à l’AFP le directeur de l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane.

Pour la troisième journée consécutive, les protestataires se sont rassemblés devant le siège du mohafaza (siege provincial du gouvernement, NDLR), avant de manifester dans les rues de la ville.

AFP

Les autorités syriennes sont présentes à Soueida à travers les institutions publiques et des postes de police, tandis que l’armée se trouve dans les environs de la province.

Une vidéo relayée mardi par le média local Soueida 24 a montré des dizaines de manifestants dans les rues du chef-lieu de la province appelant à la libération des prisonniers politiques et scandant « le peuple veut la chute du régime », slogan phare des Printemps arabes.

Dimanche, les manifestants y ont aussi entonné « Révolution, liberté, justice sociale » ou encore « la Syrie veut la liberté », non sans rappeler le soulèvement en 2011 contre le régime de Bachar al-Assad, dont la répression dans le sang a provoqué une guerre dans le pays ayant tué jusque-là plus de 380 000 personnes.

La province et la ville de Soueida, majoritairement druzes, sont restées relativement à l’abri des combats depuis le déclenchement de la guerre en Syrie en 2011, à l’exception d’attaques menées par les rebelles en 2013 et 2015 et d’un assaut du groupe jihadiste État islamique (EI) en 2018 ayant tué plus de 280 personnes.

La communauté druze, une branche de l’islam chiite, représentait environ 3% de la population syrienne d’avant-guerre.

Si certains de ses membres ont rejoint l’opposition au début du conflit tandis que d’autres soutiennent toujours le régime, la communauté a misé sur la distanciation, menant un jeu d’équilibriste à travers les neuf ans de guerre et portant les armes pour défendre ses régions.