Un hommage à des militaires dépêchés en CHSLD

Des réservistes trifluviens qui se sont portés volontaires pour travailler en CHSLD ont été remerciés, aux côtés d'autres militaires, lors d'une cérémonie de reconnaissance.

Des préposés aux bénéficiaires du Centre d'hébergement Nazaire-Piché de Lachine, à Montréal, leur ont adressé un vibrant merci pour l'aide obtenue. Dix-sept membres de la réserve navale Radisson de Trois-Rivières avaient levé la main pour aller travailler en centre d'hébergement alors qu'ils n'y étaient pas contraints.

«Le besoin était tellement là que je me serais sentie tellement mal de ne pas y participer alors que je suis là, je suis jeune et que je peux travailler», a confié Ariel Bélanger, matelot de troisième classe.

Cette dernière est réserviste de la Marine royale canadienne et étudiante en communication. Elle et ses collègues se sont vu confier des tâches non médicales pour déplacer les résidents, apporter les repas, transporter du matériel, faire l'entretien ménager et bavarder avec les pensionnaires.

«On a beaucoup de temps pour leur parler, écouter leurs problèmes, parler un peu de ce qui se passe, de leur journée. Même en étant sur le quart de nuit j'ai eu cette opportunité-là», a souligné Christophe Godin-Ayotte, matelot de première classe. Il est étudiant en droit.

Les deux réservistes ne regrettent pas de s'être portés volontaires. «On s'est très bien adapté, a ajouté Ariel Bélanger. C'est sûr que c'est un travail différent de ce qu'on fait d'habitude, mais je pense qu'on fait un bon travail», a ajouté la matelot Bélanger.