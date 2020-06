BERTRAND, Hélène



Hélène Bertrand nous a quittés sereinement le 27 mai 2020. Depuis cinq semaines, elle vivait son dernier printemps chez elle, entourée des soins palliatifs que lui prodiguaient l'équipe de soins à domicile du CLSC, ses trois enfants et son époux. Elle laisse dans le deuil son conjoint des quarante-neuf dernières années, Daniel Déry, leurs trois enfants, Boris (Fanie Lamontagne), Gaya (Ken Sato) et Clara, ainsi que quatre petits-fils, Renaud, Laurent, Daniel Sato et Manuel Sato. Nos remerciements vont à toutes celles et ceux qui ont orné sa vie, qui ont généreusement partagé avec elle sagesse et lumière. Elle salue aussi ses frères et sœurs, Aubert Bertrand, Louis Bertrand (Louise Déry), Claire Bertrand (feu Benoit Gauvin), Benoit-Pierre Bertrand (France Verret); ses beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Pierre Déry (Hélène Ledoux), Gilbert Déry (Carmen Simard), Gérard Déry (Jocelyne Bouchard), Geneviève Déry; ainsi que de nombreux neveux et nièces.