ROY, Monique Rousseau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 juin 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Monique Rousseau, épouse de feu monsieur Bertrand Roy. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses fils: Stéphane (Guylaine Béland), Joël (Marie-Kristine Johnston), feu Christian et feu Sylvio; ses petits-enfants: Alexandre et Mélanie; son arrière-petit-fils Tristan; ses frères et soeurs: feu Thérèse (feu Roland Lacroix), feu Lucien (Mariette Bilodeau), feu Roland (feu Lorraine Godbout), feu Benoit (feu Léa Perreault), feu Cécile (feu Réal Blouin), feu Jacqueline (Denis Breton), Gisèle (Joseph Larochelle), feu Michel, Denis (Ginette) et Nicole; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Roy: feu Régis, Carmelle (Paul-Henri Royer), feu Ghislaine (feu Pierre Turgeon), feu Réjeanne (feu Jean Lambert), Aurore (feu Irenée Bélanger), feu Alain (feu Rita Côté), Ginette (feu Henri-Paul Dallaire), Lucie et Paule; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués et le soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc ).La famille vous accueillera auà compter de 17h.