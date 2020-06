MARTIN, Gaston



Au CHUL, le 28 mai 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Gaston Martin, époux de feu madame Jeannine Filteau, fils de feu Henry Martin et de feu Yvonne Laliberté. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Rédempteur. Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Suzanne Bergeron), Michèle (Gilles Boissonneault) et Guy (Line Potvin); ses petits-enfants: Nancy, Valérie, Jessy, Caroline et Nicolas, ainsi que ses arrière-petits-enfants: Maëli, Tristan et Antoine; ses frères, sa soeur, ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Martin: Eddy (feu Simone Godbout), Édith (feu Jean-Marc Labrecque) et feu Jacques (Jeannine Gingras, Philippe Plante); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Filteau: feu Jacques (Yvette Ferland), feu Émile (Denise Lemieux), feu Diane (feu Gaston Cloutier) et feu Roland (Jeanne-Paul Audet); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis dont ceux du camping, des quilles et du Château Bellevue. La famille tient à remercier le personnel de l'Unité de courte durée gériatrique du CHUL (UCDG), notamment les infirmières Karine et Cynthia, pour leur gentillesse et les bons soins prodigués.