Agressions sexuelles sur de jeunes garçons: un ex-enseignant plaide coupable

Michael Patrick McNutt, un ancien enseignant et entraîneur de hockey à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a plaidé coupable mercredi à plus d’une trentaine d’accusations d'agression sexuelle impliquant 34 jeunes garçons.

Michael Patrick McNutt, 67 ans, d'Halifax, a plaidé mercredi coupable à 20 chefs d'attentat à la pudeur, 10 chefs d'agression sexuelle et cinq chefs de grossière indécence.

Les victimes avaient généralement entre 10 et 15 ans.

Les infractions ont été commises entre 1971 et 1989, principalement à Halifax, à Dartmouth, à Truro, New Glasgow, Grand Lake et Stellarton, a rapporté le journal local The Chronicle Herald.

L’ex-enseignant avait été arrêté en janvier 2019 après une enquête de police qui a commencé en octobre 2016 lorsque plusieurs hommes avaient confié avoir été agressés sexuellement dans leur enfance par des enseignants et des entraîneurs.