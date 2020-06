Alexis Gravel comprend la décision des Blackhawks

Bien qu’il soit déçu de la décision des Blackhawks de Chicago, le gardien des Mooseheads de Halifax Alexis Gravel a dit comprendre la décision de l’organisation de ne pas lui offrir de contrat.

Le club de l’Illinois compte en effet sur trois gardiens avec des ententes valides au-delà de la saison 2020-2021, sans compter Corey Crawford et Malcolm Subban, qui devront renégocier des ententes avant le début de la prochaine campagne.

L’organisation a ainsi indiqué à l’agent de Gravel, Allan Walsh, qu’elle allait compter sur Collin Delia, Kevin Lankinen et Matt Tomkins pour assurer la relève dans la Ligue américaine de hockey (LAH) lors de la prochaine saison. Et malheureusement pour Gravel, les équipes de la LNH n’ont que deux ans pour s’entendre avec leurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey (LCH).

«Ils ont dit qu’ils voulaient donner des contrats à des gardiens plus vieux et à des gardiens de 24 ans qui sont plus près de la LNH qu’un gardien de 20 ans qui aurait probablement besoin de passer par la Premier AA Hockey League (ECHL) et la LAH. C’est la raison qu’on m’a donnée», a dit Gravel au site The Athletic, mercredi.

«Je crois qu’ils ont raison, d’une façon. C’est difficile de donner un contrat à un gardien de 20 ans, sachant qu’ils devront attendre mes 25 ou 26 ans [avant de jouer dans la LNH]. C’est tôt pour donner un contrat. Honnêtement, j’aimerais que la fenêtre soit de trois ans.»

Dur à avaler

Pourtant, Gravel croyait en avoir fait assez pour obtenir un contrat professionnel. Il a notamment connu une excellente saison en 2018-2019, avec un parcours jusqu’en finales de la Coupe du Président et de la coupe Memorial, malgré des défaites devant les Huskies de Rouyn-Noranda chaque fois.

«J'étais assez contrarié, a-t-il avoué. Je pense que j’ai été assez bon lors des deux dernières années. Je voulais bien faire et je pense que j’y suis arrivé. J’ai eu de bons camps avec eux. J'ai eu du mal au début de cette année avec les Mooseheads, mais après ça j'ai bien joué, je pense.»

Maintenant, Gravel compte disputer une saison supplémentaire dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), étant donné que le repêchage de la LNH a été repoussé. Mais il espère qu’une autre équipe lui laissera une dernière chance.

«J'ai été surpris. Je pensais qu’ils allaient m’offrir un contrat. C’est nul parce que je devais le dire à tous mes amis qui faisaient déjà partie de l’organisation. C’est dur, parce que si je vais dans une autre organisation, je ne connaîtrai pas autant de gens qu’à Chicago. Ce sera différent, mais je dois continuer. C’est du passé maintenant.»