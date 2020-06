Campagne de monnaie locale: on promet de faire mieux après les ratés de la phase 1

Admettant des ratés qui ont causé des iniquités dans la mise en vente des forfaits de monnaie locale, les organisateurs assurent que les erreurs seront réparées lors de la phase 2, qui s’étendra à la grandeur de la ville.

Lors de la mise en vente des forfaits très attrayants qui permettaient aux citoyens d’acheter de la monnaie locale à dépenser sur les artères commerciales et de recevoir une généreuse bonification en provenance d’une enveloppe gérée par la Ville de Québec, les meilleures offres se sont envolées en claquant des doigts.

Abus

« Certaines personnes ont un peu abusé », a convenu mercredi le porte-parole des sociétés de développement local, Jean-Pierre Bédard. « Ce n’était pas équitable. »

En effet, certaines personnes, au courant de l’annonce à venir, étaient prêtes dès 10 h à se procurer les forfaits, mardi. Si bien qu’avant même que la population prenne connaissance de la campagne, les forfaits à 100 $, qui donnaient droit à une prime de 150 $, s’étaient tous envolés.

Aussi, plusieurs ont nettement dépassé le nombre limite d’achats permis, profitant d’une largesse involontaire de la plateforme de sociofinancement La Ruche. En tout, cela vise une vingtaine de personnes, a fait savoir le porte-parole.

Mercredi, M. Bédard était à réparer les pots cassés. Les délinquants ont reçu un courriel leur demandant de rendre les forfaits achetés en trop, faute de quoi leur transaction sera annulée en totalité. Les forfaits récupérés seront remis en vente.

M. Bédard indique que les organisateurs ont appris de leurs erreurs et que le lancement de la deuxième phase de la campagne se déroulera différemment.

Le chef de l’opposition, Jean-François Gosselin, enjoint la Ville à s’améliorer. « Il faut donner à tout le monde une chance égale de pouvoir se procurer les dollars solidaires. Je continue à penser que c’est une bonne idée. On encourage l’achat local et on offre des rabais aux citoyens. »

« La Ville prend note de cette expérience en vue du déploiement de la prochaine phase », a fait savoir la Ville de Québec par la voix de sa porte-parole Stéphanie Gaudreau.

Phase 2 en juillet

La phase 2 sera mise en branle au début juillet, a confirmé Maxence-Joseph Fontugne, de l’OBNL Monnaie locale complémentaire Québec.

Les forfaits donneront droit à des achats à l’extérieur des rues commerciales organisées en SDC. « On essaie d’aller chercher le plus de commerces possible pour avoir une offre la plus large possible. » L’objectif serait d’avoir au minimum 350 commerçants qui se joignent à l’initiative.

M. Fontugne prévient cependant qu’on n’offrira pas de forfait à 100 $, et ce, pour permettre à un plus grand nombre de consommateurs d’encourager les marchands locaux. La Ville a en effet réservé 50 000 $ pour les autres commerces, contre 100 000 $ pour les neuf secteurs visés par la première phase.