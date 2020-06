COVID-19: Restos Plaisirs ferme deux restaurants Jaja

La COVID-19 fait ses premières victimes dans le milieu de la restauration à Québec. Restos Plaisirs annonce la fermeture définitive de deux succursales Jaja, soit celle de Lebourgneuf et du Complexe Jules Dallaire.

Selon le Groupe, ces deux adresses ne rencontraient déjà pas les attentes de rentabilité avant la pandémie. Le Jaja du Concorde pour sa part recommencera ses activités sous forme réduite, prêt à emporter dès le 13 juin et terrasse dès le 15 juin et le Ciel ouvrira en juillet à une date à déterminer.

Les autres enseignes du Groupe reprendront leurs activités, selon le plan mis en place.

«Suite à l’annonce du déconfinement de l’industrie de la restauration par le gouvernement et la santé publique, Restos Plaisirs a mis en place un plan de reprise graduelle de ses opérations pour la réouverture de ses restaurants dès le 18 juin, mais convient que bien des choses ont changé et que les 24 prochains mois seront difficiles», a-t-on fait part par communiqué de presse.

Heures d’ouvertures réduites

Les cinq restaurants Cochon Dingue, Le Paris Grill, Le Café du Monde, Le Lapin Sauté et Madame Chose ouvriront dès le 18 juin avec des heures d’ouverture réduites (fermés le lundi et mardi et fermeture à 15h le dimanche). Les clients peuvent obtenir les informations sur les heures d’ouverture et réserver une place en restaurant en consultant les sites internet respectifs des établissements.

Partout où il sera permis de le faire, l'espace des terrasses sera agrandi pour accueillir le plus grand nombre de clients possible tout en respectant les règles de distanciation.

Restos Plaisirs offrira aussi un service de restauration au Musée National des Beaux Arts du Québec dès son ouverture au public le 23 juin. Une offre mixte de boîtes à lunch gourmandes et de repas sur le pouce seront offerts dans l’espace de restauration situé dans le Pavillon Lassonde.

Un modèle d’affaires ajusté à une nouvelle réalité

« Après trois mois de fermeture, nous sommes heureux de pouvoir prochainement commencer à recevoir à nouveau des clients dans nos établissements. Toutefois, nous sommes conscients qu’avec les règles de distanciation que nous devrons appliquer, la réduction drastique de l’affluence touristique dans la région et le télétravail qui continuera à être la norme pendant encore plusieurs mois, l’achalandage dans tous les restaurants sera grandement réduit », affirme le PDG de Restos Plaisirs, Pierre Moreau.

Cette nouvelle réalité «force» l'entreprise à revoir son modèle d’affaires pour un certain temps, d’ici à ce qu'un vaccin ou un traitement efficace à la COVID-19 soit disponible.

«Dans ce contexte, un plan de relance a été mis en place. Les deux objectifs principaux sont : assurer un fond de roulement suffisant pour passer à travers les deux prochaines années et surtout, rappeler au travail le plus grand nombre d’employés possible parmi 950 employés mis à pied le 15 mars dernier.»

Pendant la pandémie, Restos Plaisirs a expérimenté le concept du prêt à manger, livré à domicile ou ramassé en restaurant. Suite à cette expérience et à la réponse positive des clients, la division “À Table Chez Soi - prêt à Manger” a été créée pour mieux structurer et développer cette nouvelle offre.