Du nouveau chez Korem

André Trudel, figure bien connue du développement des affaires et de la gestion en contexte de haute performance, vient de se joindre à Korem et prend la barre, à titre de président, de la toute nouvelle division de service-conseil technologique de l’entreprise. En étroite synergie avec l’équipe de vente et d’intégration de solutions géospatiales, il aura la mission de développer et de mettre en œuvre un plan stratégique visant à accélérer la croissance de Korem par une nouvelle offre de service-conseil en géolocalisation – une expertise rarissime en Amérique du Nord et dont la demande croît constamment. Au cours des deux dernières décennies, André Trudel a fait sa marque par son intégrité, sa polyvalence et son sens inné pour les communications. De gauche à droite, sur la photo: Sébastien Vachon, président du CA et chef de la direction de Korem; André Trudel, et Jean-Sébastien Guy, président de Korem.

La Tabaslak

Porte-parole d’Opération Enfant Soleil depuis 29 ans, Alain Dumas et son personnage de garagiste (Jean-Guy Hood) vient de lancer une bière à saveur philanthropique, La Tabaslak (le patois de Jean-Guy Hood). Pour chaque canette vendue, la microbrasserie remettra 0.25 cents pour la cause des enfants malades du Québec. De couleur dorée, cette bière d’inspiration Kölsch offre es effluves de houblons nobles. Sur la photo, Jean-Guy Hood est accompagné de Gilles Dubé, (à l’arrière) PDG de Brasseurs du Monde de St-Hyacinthe et d’Alain Harbour (à l’avant) de Dégustation et animation de la Rive.

La coupe aux Devils

En souvenir. Le 10 juin 2000. Les Devils du New-Jersy remportent la Coupe Stanley en battant les Stars de Dallas, 2-1 en 2e période de prolongation, remportant ainsi la série finale 4 victoires contre 2 défaites. Larry Robinson, qui avait fait ses débuts comme entraîneur-chef des Devils en mars, n'est devenu que le troisième entraîneur de l'histoire de la LNH à remporter la Coupe Stanley après un changement d'entraîneur en cours de saison.

Anniversaires

Kate Upton (photo), mannequin et actrice américaine, 28 ans...Richard Demers, propriétaire du Charbon à Québec...Tara Lipinski, patineuse artistique américaine, 37 ans...Hugo Latulippe, cinéaste, producteur et auteur québécois, 47 ans...Elizabeth Hurley, actrice britannique et mannequin, 55 ans...Christine St-Pierre, journaliste et femme politique Députée libérale de l’Acadie, 67 ans...Philip Mountbatten, Duc d'Edimbourg et époux de la reine Elisabeth II, 99 ans.

Disparus

Le 10 juin 2015. Luc Phaneuf (photo), 62 ans, fondateur du Groupe Phaneuf, producteur de disques et de spectacles, gérant d'artistes et éditeur de musique... 2018. Neal E. Boyd, 42 ans, chanteur américain, vainqueur de la troisième saison de America's Got Talent...2016, Gordie Howe, 88 ans, Monsieur Hockey...2016. Daniel Simard, 57 ans, qui possédait sa compagnie d’aviation et offrait des services de pulvérisation de fertilisants...2015. Robert Chartoff, 81 ans, producteur américain des classiques du cinéma Rocky, The Right Stuff et Raging Bull...1987. Alain Montpetit, 36 ans, animateur de radio et de télévision...2012. Georges Mathieu, 91 ans, peintre français...2004. Ray Charles, 73 ans, le père de la musique soul...2002. John Gotti, 61 ans, dernier parrain de la mafia new-yorkaise...