BOIS, Clémence



À Laval, le 4 juin 2020, est décédée Mme Clémence Bois, fille de Géraldine Morneau et d'Armand Bois. Elle laisse dans le deuil sa fille Danie Gamache (Sébastien Arbour) et son fils Robin (Julie Trudel), ses petits-enfants: Félicia, Michaël, Loïk, Lukas, Laurie, Louis et Antoine); ses frères: Réjean, Gaston (Lisette Charbonneau) et Raymond (Madeleine Jean); ainsi que son beau-fils Richard Montpetit. La famille souhaite remercier du fond du cœur le travail exceptionnel de toute l'équipe de la Maison Francesco Bellini ainsi que du CHSLD de Laval, qui ont pris soin de Clémence au cours des dernières années.Pour ceux désirant faire un don commémoratif, la famille apprécierait qu'il soit remis à la Société Alzheimer Laval.